«Людина-павук: Крізь Всесвіт» заробила у дебютний вікенд $208 млн – це найкращий початок літнього сезону з касових зборів

Мультфільм «Людина-павук: Крізь Всесвіт» продемонстрував відмінні касові збори, які набагато перевищили очікування. У дебютний вікенд у США мультфільм приніс $120,5 млн, а по всьому світу – $208,6 млн.

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Тим самим «Людина-павук: Крізь Всесвіт» показав найкращий початок літнього сезону, випередивши «Вартові Галактики. Частина 3» з результатом $118,4 млн. Новий мультфільм також опинився на третьому місці за касовими зборами стартового вікенду для всіх фільмів про Людину-павука – після «Людина-павук: Немає шляху додому» 2021 року та «Людина-павук 3» 2007 року. Якщо ж порівнювати з результатами попередника «Людина-павук: Через всесвіт» 2018 року ($35,3 млн), то можна бачити, що новий фільм показав на 241% кращі збори.

Успіх Людини-павука змістив друге місце рімейк «Русалоньки». За минулий вікенд фільм заробив $81,2 млн, а загальна сума зборів по всьому світу з моменту дебюту досягла $326,7 млн. Збори фільму впали на 56% за останній тиждень. Також його піддали критиці на IMDB настільки, що сайту довелося змінити свою систему користувацького рейтингу.

Хорор «Бугімен», який також вийшов у міжнародний прокат 2 червня, приніс у США $12,3 млн касових зборів, а по всьому світу він заробив лише $20 млн. Цей фільм заснований на творі Стівена Кінга, він викликав змішані враження.

Джерело: gizmodo