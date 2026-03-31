Вийшов офіційний український трейлер "Супердівчини": прем'єра рівно через 3 місяці

Новий трейлер фільму “Супердівчина” від DC Studios вийшов 26 березня. Відео опублікували на офіційних YouTube-каналах Warner Bros., зокрема з українською локалізацією. Реліз супроводжує активне промо перед прем’єрою, запланованою на 26 червня 2026 року.





У трейлері вперше повноцінно показано нову версію Кари Зор-Ел у виконанні Міллі Алкок — героїню подають як значно жорсткішу та травмовану, ніж у попередніх екранізаціях. Сюжет будується навколо міжгалактичної подорожі та історії помсти: Супердівчина допомагає дівчині Руті знайти вбивцю її батька, космічного злочинця Крема з Жовтих пагорбів.

Трейлер акцентує на масштабі історії — показані кілька планет, космічні бої та подорожі, а також суперпес Крипто. Окрему увагу привернула поява Лобо у виконанні Джейсона Момоа — персонажа позиціонують як одного з ключових антигероїв фільму. Нагадуємо, що перший офіційний тизер-трейлер вийшов на початку грудня минулого року.

Фільм є частиною перезапуску кіновсесвіту DC — Chapter One: Gods and Monsters під керівництвом Джеймса Ганна та Пітера Сафрана. “Supergirl” стане другим повнометражним проєктом нової фази після “Superman” (2025). Стрічка базується на коміксі “Supergirl: Woman of Tomorrow” (2021-2022) Тома Кінга, який отримав номінацію на Eisner Award. Саме ця історія задала більш похмурий тон — героїня виросла серед руїн Криптона і бачила загибель своєї планети, що суттєво відрізняє її від Супермена.





Режисером виступив Крейг Гіллеспі, сценарій написала Ана Ногейра. До акторського складу також увійшли Маттіас Шонартс (Крем), Ів Рідлі (Руті), Девід Крамголц і Емілі Бічем (батьки Кари). Зйомки проходили у Великій Британії з січня по травень 2025 року. Спостерігається досить радикальна зміна образу героїні: у новій інтерпретації вона “неідеальна”, імпульсивна та навіть схильна до саморуйнівної поведінки: це робить її більш реалістичною та відмінною від класичних супергеройських архетипів.

Новий трейлер фактично закріплює позиціонування “Supergirl” як темнішого космічного роуд-муві з елементами антигеройської історії — одного з ключових релізів оновленого DCU у 2026 році. Це не класична історія становлення героя, а жорсткіший космічний роуд-муві з антигеройською оптикою, де акцент зроблено на травмі, помсті та морально неоднозначних рішеннях персонажів.

Загалом, “Supergirl” розробляли в межах масштабного перезапуску DC після зміни керівництва студії у 2022 році. Початковий проєкт ще у складі старого DCEU фактично скасували, а нову версію повністю перезапустили під керівництвом Джеймс Ганн та Пітер Сафран — з іншим сценарієм, кастингом і творчим підходом.

Фільм частково виконує функцію розширення нової кіновсесвіту DC: у ньому з’являється Супермен у виконанні Девіда Коренсвета, а персонаж Лобо, якого грає Джейсон Момоа, розглядається як потенційна точка для майбутніх спін-офів. За даними індустріальних медіа, його роль у стрічці може бути обмеженою, але використовується для тестування інтересу до героя в новому DCU.

Джерело: YouTube