Bluetti представила Pioneer Na — "першу у світі" переносну зарядну станцію Na-Ion

На виставці IFA 2025 Bluetti показала портативну зарядну станцію, побудовану на базі натрій-іонного акумулятора.

Станція Pioneer Na має чотири розетки змінного струму (принаймні, в американському виконанні) та USB і забезпечує до 1500 Вт потужності, якої вистачить для багатьох пристроїв або ж для невеликого споживання протягом тривалого часу. Станція також приймає сонячну енергію потужністю до 500 Вт. Її головна особливість: Na-Ion акумулятор місткістю 900 Вт·год — за словами компанії, перший у світі.

Останнє твердження досить умовне і, вочевидь стосується лише певного типу пристроїв. Річ у тому, що Bluetti вже анонсувала натрій-іонну станцію ще у 2021 році. Але це була більша модель з колесами, і невідомо, щоб вона потрапила у серію. Також Bluetti Pioneer Na з’явилася через кілька місяців після того, як Elecom випустила перший у світі натрій-іонний павербанк.

Хімічні властивості Na-Ion дозволяє використовувати станцію за низьких температур, хоча й з дещо меншою продуктивністю. ЇЇ можна заряджати за температури до -15°C, а пристрої від неї — до -25°C. Для порівняння, літій-залізо-фосфатні (LFP) акумулятори, що використовуються в новіших станціях, не слід заряджати за температури нижче 0°C та користуватися ними за -20°C.

Як і LFP, натрій-іонні акумулятори не схильні до теплового розгону та витримують понад 4000 циклів розрядки-розрядки — понад 10 років, якщо Pioneer Na розряджати щодня. І навіть тоді вона втратить лише 30% початкової місткості. Також натрієві станції вигідні глобально: цієї речовини багато у світі, натрій легко знайти, що дозволяє уникнути використання рідкісноземельних металів, як кобальт або літій.

Мінуси та “підводні камені” в тому, що виробництво натрій-іонних елементів поки не має надійного ланцюжка постачання, а самі акумулятори мають меншу щільність зберігання енергії, ніж LFP. Через це зарядні станції на них, як правило, більші, важчі та дорожчі.

Pioneer Na важить 16 кг та має розміри 340 х 247 х 317 мм. Це робить її набагато важчою і більшою, ніж Bluetti Elite 100 V2 вагою (11,5 кг, 320 × 215 x 250 мм) з трохи більшим акумулятором LFP на 1 кВт·год, з вихідною потужністю 1800 Вт. Тож її купівля має сенс лише у разі використання за низьких температур або через турботу про екологічний стан планети. Bluetti Pioneer Na надійде у світовий продаж 15 жовтня з невідомою поки ціною.

Джерело: The Verge