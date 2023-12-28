Новини Авто 28.12.2023 о 09:49 comment views icon

Перший електромобіль із безлітієвою натрієвою батареєю почне продавтися в січні

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Юрій Орос

Автор новин

Перший електромобіль із безлітієвою натрієвою батареєю почне продавтися в січні

JAC Motors, китайський автовиробник, що входить до складу концерну Volkswagen, має намір випустити перший серійний електромобіль (EV) з натрій-іонним акумулятором без літію під своїм новим брендом Yiwei. Хоча технологія натрій-іонних акумуляторів має меншу щільність за літій-іонні, у них нижча вартість, кращі можливості виробництва й експлуатаційні характеристики в холодну погоду. Продажі хетчбека JAC Yiwei EV почнуться в січні.

Yiwei — новий бренд для JAC, створений у 2023 році. Volkswagen має 75% частку в JAC (і управлінський контроль над нею) і володіє 50% материнської компанії JAC, Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG). Уряд Китаю володіє другою половиною, що створює одну з найдивніших пар в автомобільній індустрії, передає Engadget.

JAC Motors, китайський автовиробник, що входить до складу концерну Volkswagen, має намір випустити перший серійний електромобіль (EV) з натрій-іонним акумулятором під своїм новим брендом Yiwei. Хоча технологія натрій-іонних акумуляторів має меншу щільність (і є менш розвиненою), ніж літій-іонних, їхня нижча вартість, більша кількість поставок і чудові експлуатаційні характеристики в холодну погоду можуть допомогти прискорити масове впровадження електромобілів. CarNewsChina повідомляє, що поставки хетчбека JAC Yiwei EV почнуться в січні. Yiwei - новий бренд для JAC у 2023 році. Volkswagen має 75-відсоткову частку в JAC (і управлінський контроль над нею) і володіє 50 відсотками материнської компанії JAC, Anhui Jianghuai Automobile Group Holdings (JAG). Уряд Китаю володіє другою половиною JAG, що створює одну з найдивніших пар в автомобільній індустрії.

Yiwei EV, схоже, є ребрендинговою версією хетчбека Sehol E10X (на фото вище), анонсованого на початку цього року. Sehol має заявлений запас ходу 252 км, ємність 25 кВт*год, елемент HiNa NaCR32140 зі щільністю енергії 120 Вт*год/кг.

У квітні на автосалоні в Шанхаї JAC представив окремий електромобіль під назвою Yiwei 3. Ця модель вийшла на ринок у червні з батареєю LFP (літій-залізофосфатна), пообіцявши, що натрій-іонний варіант буде представлений пізніше.

Перший електромобіль із безлітієвою натрієвою батареєю почне продавтися в січні

Новий електромобіль Yiwei EV використовуватиме циліндричні натрій-іонні елементи від HiNA Battery. JAC збирає батареї в модульну стільникову структуру UE (Unitized Encapsulation), подібну до CTP (cell-to-pack) від CATL та Blade від BYD. Така структура забезпечує більшу стабільність і продуктивність.

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