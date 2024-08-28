«Будем всіх бомбить»: український дрон REX несе під крилами до 8 боєприпасів та веде розвідку

Безпілотний авіаційний ударний комплекс REX — це справжній невеликий літак-бомбардувальник. Він несе по чотири бомби під кожним крилом та сам знаходить цілі.

Безпілотник REX здатний не тільки скидати бомби на російських окупантів. Він може знайти, зафіксувати та відстежити ціль на відстані 45 км, а коли все зроблено — проаналізувати результат ураження. Від нього ворог отримає від 2 до 8 різних видів боєприпасів, які в сумі важать до 10 кг.

Поєднання можливостей розвідки та корегування з безпосереднім ураженням у БПЛА літакового типу надає додаткові можливості у бою. Дрон REX зі злітною масою 16 кг тримається у повітрі до 1,5 години та розвиває швидкість до 126 км/ч.

Безпілотний комплекс розроблений з урахуванням досвіду військових та відповідно до їхніх запитів. Українсько-польська команда розробників Armadrone вже 7 років працює над створенням ударних безпілотників. На борту REX працюють компоненти, виготовлені виключно у союзних державах, а також ізраїльські технології. за твердженням розробників, висока точність ураження мінімізує втрати серед мирних мешканців.

Наразі безпілотник знаходиться на стадії прототипу і представлений на сторінці проєкту Brave Inventors. У червні 2024 року дрони демонструвалися на виставці озброєння Eurosatory 2024 у Парижі.

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Джерела: Brave Inventors, «Фокус»

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