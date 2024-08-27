Перфоратор для танків: ЗСУ випробували кумулятивний боєприпас ПТАБ-1М як скид з дрона

У мережі з’явилося відео випробування українськими військовими кумулятивного боєприпасу для авіабомб ПТАБ-1М на броні покинутого танка. Суббоєприпас радянських касетних бомб використовуватимуть як скид з дрона.
На відео випробувань боєприпас, який підірвали за допомогою дистанційного підривача мін Claymore, зробив акуратний, але глибокий отвір у броні башти танку. Під час зіткнення з ціллю п’єзоелектричний струм підриває основний детонатор і кумулятивні боєприпаси формують направлений струмінь, який пробиває броню високим тиском та температурою.
A Ukrainian PTAB-1M shaped-charge submunitions is tested on an abandoned tank.
The remote detonation kit for Claymore mines initiates the charge.
These will be used as drone bombs, with a printed tail that also contains an inertial impact fuze.
1/2 pic.twitter.com/vvo94yUwg3
— Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) August 26, 2024
Джерело стверджує, що ці боєприпаси використовуватимуть як скиди з дронів проти бронетехніки російських окупантів. Для досягнення цілі суббоєприпаси оснащуватимуть хвостовиком, створеним на 3D-принтері. Підрив боєприпасу у бойових умовах здійснюватиме інерційний ударний підривач.
Радянський суббоєприпас ПТАБ-1М розроблений для касетних бомб РБК-500. Одна бомба містить 268 таких зарядів та здатна ефективно вражати бронетехніку на площині.
Використання одного чи кількох таких скидів проти конкретного танка чи бронетранспортера також здатно завдати значної шкоди. Окремий боєприпас важить до 1 кг і містить 110 г вибухової речовини.
Дослідник показав новий український морський дрон, який атакував Крим
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: