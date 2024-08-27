Перфоратор для танків: ЗСУ випробували кумулятивний боєприпас ПТАБ-1М як скид з дрона

У мережі з’явилося відео випробування українськими військовими кумулятивного боєприпасу для авіабомб ПТАБ-1М на броні покинутого танка. Суббоєприпас радянських касетних бомб використовуватимуть як скид з дрона.

На відео випробувань боєприпас, який підірвали за допомогою дистанційного підривача мін Claymore, зробив акуратний, але глибокий отвір у броні башти танку. Під час зіткнення з ціллю п’єзоелектричний струм підриває основний детонатор і кумулятивні боєприпаси формують направлений струмінь, який пробиває броню високим тиском та температурою.

A Ukrainian PTAB-1M shaped-charge submunitions is tested on an abandoned tank.

The remote detonation kit for Claymore mines initiates the charge.

These will be used as drone bombs, with a printed tail that also contains an inertial impact fuze.

1/2 pic.twitter.com/vvo94yUwg3 — Roy🇨🇦 (@GrandpaRoy2) August 26, 2024

Джерело стверджує, що ці боєприпаси використовуватимуть як скиди з дронів проти бронетехніки російських окупантів. Для досягнення цілі суббоєприпаси оснащуватимуть хвостовиком, створеним на 3D-принтері. Підрив боєприпасу у бойових умовах здійснюватиме інерційний ударний підривач.

Радянський суббоєприпас ПТАБ-1М розроблений для касетних бомб РБК-500. Одна бомба містить 268 таких зарядів та здатна ефективно вражати бронетехніку на площині.

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Використання одного чи кількох таких скидів проти конкретного танка чи бронетранспортера також здатно завдати значної шкоди. Окремий боєприпас важить до 1 кг і містить 110 г вибухової речовини.

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