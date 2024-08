Перфоратор для танків: ЗСУ випробували кумулятивний боєприпас ПТАБ-1М як скид з дрона

У мережі з’явилося відео випробування українськими військовими кумулятивного боєприпасу для авіабомб ПТАБ-1М на броні покинутого танка. Суббоєприпас радянських касетних бомб використовуватимуть як скид з дрона.

На відео випробувань боєприпас, який підірвали за допомогою дистанційного підривача мін Claymore, зробив акуратний, але глибокий отвір у броні башти танку. Під час зіткнення з ціллю п’єзоелектричний струм підриває основний детонатор і кумулятивні боєприпаси формують направлений струмінь, який пробиває броню високим тиском та температурою.

A Ukrainian PTAB-1M shaped-charge submunitions is tested on an abandoned tank.

The remote detonation kit for Claymore mines initiates the charge.

These will be used as drone bombs, with a printed tail that also contains an inertial impact fuze.

