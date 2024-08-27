Новини Military Tech 27.08.2024 о 17:57 comment views icon

Перфоратор для танків: ЗСУ випробували кумулятивний боєприпас ПТАБ-1М як скид з дрона

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2024/05/photo_2023-11-12_18-48-05-3-268x190-1-96x96.jpg

Андрій Русанов

Автор сайту

Перфоратор для танків: ЗСУ випробували кумулятивний боєприпас ПТАБ-1М як скид з дрона

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

У мережі з’явилося відео випробування українськими військовими кумулятивного боєприпасу для авіабомб ПТАБ-1М на броні покинутого танка. Суббоєприпас радянських касетних бомб використовуватимуть як скид з дрона.

На відео випробувань боєприпас, який підірвали за допомогою дистанційного підривача мін Claymore, зробив акуратний, але глибокий отвір у броні башти танку. Під час зіткнення з ціллю п’єзоелектричний струм підриває основний детонатор і кумулятивні боєприпаси формують направлений струмінь, який пробиває броню високим тиском та температурою.

Джерело стверджує, що ці боєприпаси використовуватимуть як скиди з дронів проти бронетехніки російських окупантів. Для досягнення цілі суббоєприпаси оснащуватимуть хвостовиком, створеним на 3D-принтері. Підрив боєприпасу у бойових умовах здійснюватиме інерційний ударний підривач.

Перфоратор для танків: ЗСУ випробували кумулятивний боєприпас ПТАБ-1М як скид з дрона

Радянський суббоєприпас ПТАБ-1М розроблений для касетних бомб РБК-500. Одна бомба містить 268 таких зарядів та здатна ефективно вражати бронетехніку на площині.

Онлайн- курс Java developer від Mate academy.
Закінчуйте курс Java developer та отримуйте першу роботу в IT! Навчатись зручно - курс онлайн та з гручким графіком. Допоможемо з працевлаштуванням!
Отримати знижку на курс

Перфоратор для танків: ЗСУ випробували кумулятивний боєприпас ПТАБ-1М як скид з дрона

Використання одного чи кількох таких скидів проти конкретного танка чи бронетранспортера також здатно завдати значної шкоди. Окремий боєприпас важить до 1 кг і містить 110 г вибухової речовини.

Дослідник показав новий український морський дрон, який атакував Крим

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати