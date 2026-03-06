Ні, це не ШІ: авторитетний медичний журнал 25 років публікував вигадані випадки

Photo:: Retraction Watch

Медичний журнал Paediatrics & Child Health, що є офіційним виданням Canadian Paediatric Society (Канадського педіатричного товариства), випустив коригування до 138 клінічних описів, опублікованих протягом останніх 25 років, де вказано: описані там випадки — вигадані.





Ці матеріали були частиною серії, що публікувалася із 2000 року як частина програми Canadian Paediatric Surveillance Program. У цих публікаціях наводиться опис клінічного випадку з подальшими “освітніми пунктами”, які включають статистику, клінічні спостереження та дані CPSP. До цього часу жодна з статей не містила жодної позначки про те, що випадки є вигаданими. Перший такий випадок, опублікований у Lancet у 2006 році фармакологом Гідеоном Кореном, став центральною темою статті в New Yorker.

Корен використовував цей випадок протягом багатьох років, стверджуючи, що кодеїн, який у організмі метаболізується до морфіну, може становити смертельний ризик для немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні. Коригування було зроблене після публікації в The New Yorker, де згадувався ще один із таких випадків, знаний як “Baby boy blue”, опублікований у 2010 році. У статті New Yorker один з авторів відкрито зізнався, що той випадок було вигадано.

Головний редактор журналу Джоан Робінсон заявила, що на підставі цих нових даних вони вирішили додати спільне коригування до всіх 138 публікацій з поясненням, що випадки є вигаданими, так що відтепер у тілі кожного такого звіту чітко зазначатиметься, що це вигаданий клінічний випадок як навчальний інструмент. Це рішення стало несподіванкою для Девіда Юурлінка, професора медицини та педіатрії в Університеті Торонто, який багато років досліджував твердження про те, що немовлята можуть отримати значну або навіть смертельну дозу опіоїдів через грудне молоко при прийомі матерями ацетамінофену з кодеїном. Перший подібний звіт, опублікований у 2006 році в Lancet, вважається ключовим для цих тверджень, але наразі має вираження стурбованості від редакції.





“Читачі мають повне право очікувати, що наукова стаття буде точною, оригінальною і фактичною — “альтернативні факти” не мають місця в науковому журналі”, — зазначив Джордж Лунберг, колишній редактор JAMA.

Наступні дослідження Юурлінка та інших показали, що дійсні дози, про які йдеться у звітах, фармакологічно малоймовірні. Юурлінк зазначив, що випадок “Baby boy blue” був “найбільш переконливим описом неонатичної токсичності опіоїдів від грудного вигодовування” в медичній літературі, але він неправильний. Він вважає, що коригування недостатнє, і що стаття мала б бути вилучена через те, що це вигаданий випадок, представлений як реальний, без наукової підстави. Раніше інструкції для авторів журналу інколи вказували, що клінічні випадки можуть бути вигаданими, але така інформація ніколи не з’являлася в самих статтях. Два коригування, опубліковані 23 лютого цього року, охоплюють різні назви серій, у яких були опубліковані ці клінічні описи. Кожен містить примітку:

“Кожна клінічна візитна картка, представлена в CPSP Highlights або Surveillance Highlights], описує вигаданий випадок, створений як навчальний інструмент і пов’язаний із дослідженням або опитуванням Canadian Paediatric Surveillance Program.”

Втім, одна з авторок опису клінічного випадку була здивована, дізнавшись про коригування — оскільки випадок, описаний у її статті, є реальним.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

“Моя стаття містила реальний клінічний випадок, який раніше був опублікований в іншому журналі, і я належним чином на нього послалася”, — сказала Фара Абдулсатар, педіатр Шульїхської школи медицини та стоматології в Лондоні, Онтаріо.

Вона повідомила, що була “дуже розчарована”, побачивши свою статтю серед тих, що підлягали коригуванню, і написала електронного листа редактору та журналу з цього приводу.

“Редакція визнала, що редакційна команда винна у тому, що під час процесу рецензування не помітила, що наш випадок був реальним”, — сказала Абдулсатар, додавши, що їй повідомили: “виправити це виправлення” буде складно.

Журнал також подає повні тексти своїх статей до PubMed Central, де також немає жодного позначення, що випадки були вигаданими. Речниця Canadian Paediatric Society — Елізабет Моро — підтвердила, що сторінки журналу і CPSP на їхніх веб-сайтах недавно оновлені та містять відповідну відмітку про те, що всі клінічні описи є вигаданими. Однак багато експертів вважають, що цю інформацію мають були чітко вказати у самих оригінальних публікаціях, оскільки публікації у форматі справжніх медичних випадків, без попередження про вигадку, фактично не відрізняються від фальсифікації наукового запису.

Джерело: Retraction Watch