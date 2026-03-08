Людство нагріває планету вдвічі швидше, ніж будь-коли раніше, — дослідження

Depositphotos

Кліматична криза відбувається швидше, а темпи нагрівання планети майже подвоїлися. Дослідники виявили різке зростання приблизно до 0,35°C за десятиліття після виключення природних коливань, таких як Ель-Ніньйо.





Дослідження встановило, що глобальне потепління прискорилося з стабільного темпу менш ніж 0,2°C за десятиліття у період 1970-2015 років до приблизно 0,35°C за десятиліття протягом останніх 10 років. Цей темп вищий, ніж науковці спостерігали з моменту початку систематичного вимірювання температури Землі у 1880 році

“Якщо темп потепління останніх 10 років продовжиться, це призведе до довгострокового перевищення межі у 1,5°C (2,7°F), встановленої Паризькою угодою, ще до 2030 року”, — сказав Стефан Рамсторф, науковець Потсдамського інституту досліджень кліматичних впливів і співавтор дослідження.

Екстремальна спека останніх років була посилена природними коливаннями. Дослідники застосували метод шумозаглушення, щоб відфільтрувати оцінений вплив неантропогенних факторів у п’яти основних наборах даних, які науковці використовують для вимірювання температури Землі. У кожному з них вони виявили прискорення глобального потепління, яке стало помітним у 2013 або 2014 році.

“Зараз існує досить широка — хоча й не цілком універсальна — згода щодо того, що в останні роки спостерігається помітне прискорення потепління. Проте залишається незрозумілим, яка частина додаткового потепління за останнє десятиліття є наслідком примусового кліматичного впливу, а яка — результатом природної мінливості”, — говорить Зеке Хаусфазер, кліматолог з Berkeley Earth.

Покрив вуглецевого забруднення, що огортає Землю, нагрів планету приблизно на 1,4°C з доіндустріальних рівнів, що посилилося нещодавнім зменшенням охолоджувальних сульфатних забруднень, які раніше забезпечували тимчасове полегшення. Дослідження, співавтором якого є Хаусфазер, також показало, що кліматична криза прискорилася, хоча темп був дещо нижчим — 0,27°C за десятиліття.





“У будь-якому разі, це є значним збільшенням темпу потепління. Це повинно викликати занепокоєння, оскільки світ стрімко наближається до перевищення межі у 1,5°C пізніше цього десятиліття”, — сказав Хаусфазер.

Дослідники зазначили, що прискорення знаходиться в межах кліматичних моделей. На основі температур з одного з проаналізованих наборів даних, наданого сервісом Copernicus ЄС, світ перевищить поріг довгострокового потепління у 1,5°C вже цього року, якщо темп потепління не сповільниться. Аналіз інших чотирьох наборів даних показав перевищення у 2028 або 2029 році. Клоді Больє, кліматолог з Каліфорнійського університету в Санта-Крузі, сказала, що результати свідчать: вікно можливостей обмежити потепління навіть до 2°C вище доіндустріальних рівнів “значно звузиться”, якщо швидке потепління збережеться.

“Важливе застереження, однак, полягає в тому, що прискорення може виявитися тимчасовим”, — заявила Больє, яка публікувала дослідження на цю тему, але не брала участі у новому дослідженні.

Вона додала, що сильний Ель-Ніньйо 1998 року також спричинив період уявного аномального потепління.

“Наступне сповільнення було інтерпретовано як доказ паузи у глобальному потеплінні. Подальший моніторинг протягом кількох наступних років буде необхідним, щоб визначити, чи є прискорений темп потепління, виявлений у цьому дослідженні, тривалим зрушенням, чи тимчасовим явищем природної мінливості”, — сказала вона.

Кліматологи підозрюють, що глобального потепління на 1,5–2°C може бути достатньо, щоб спровокувати майже апокаліптичні “точки неповернення”, які розгортатимуться протягом десятиліть і століть, а ймовірність катастрофи зростатиме при вищих рівнях потепління. Вони більш впевнені щодо короткострокових наслідків кліматичної кризи, таких як посилення спеки та збільшення кількості опадів під час штормів. Останні три роки були найспекотнішим трирічним періодом за всю історію спостережень, підтвердила Всесвітня метеорологічна організація у січні.

“Швидкість, з якою Земля продовжує нагріватися, зрештою залежить від того, як швидко ми скоротимо глобальні викиди CO2 від викопного палива до нуля”, — зауважив Рамсторф.

Науковці продовжують фіксувати рекордні рівні забруднення, що спричиняє потепління планети, водночас висловлюючи побоювання, що природні системи поглинання CO2 — які видаляють вуглекислий газ з атмосфери — можуть почати виходити з ладу.

Джерело: The Guardian