Через «Дію» автоматично відкрили вже понад 400 тис. ФОПів

Попри війну, українці продовжують активно займатись бізнесом, що дозволяє підтримувати економіку. За даними міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, через платформу «Дія» вже було відкрито понад 400 тис. ФОП за весь час існування цієї послуги.

Зазначається, що послуга з реєстрації ФОП через «Дія» повністю автоматична. Вона не вимагає тривалого перебування в чергах, заповнення паперових документів, усуває людський фактор та триває всього 1,6 секунди. Отже, сервіс дозволяє економити час, усуває бюрократію та нудну паперову роботу.

Згідно з наявною інформацією, найбільше бізнесів відкривають у Києві, Дніпропетровській і Харківській областях. Майже порівну підприємцями стають жінки й чоловіки. Під час війни значно зросла кількість українських IT-ФОПів. Високий приріст на рівні 17-20% спостерігався в західних і центральних регіонах, котрі відносно менше постраждали від агресивних дій ворога.

При цьому «Дія» дозволяє не лише відкрити бізнес. За допомогою платформи також можна швидко внести зміни в види діяльності, а також закрити ФОП. Це може бути потрібно, щоб, наприклад, розширити бізнес і відкрити ТОВ. З моменту запуску українці 200 тис. разів скористалися цією послугою.

Послуги для підприємців розроблено Мінцифрою спільно з Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.