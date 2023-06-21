Закрити ФОП тепер можна через «Дію» — Мінцифри запустило нову послугу

Минулого тижня Мінцифри запустила бета-тест послуги із закриття ФОП через портал «Дія». Судячи з усього, тест виявився успішним, і тепер ця послуга доступна всім охочим.

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Зазначається, що послуга закриття ФОП через «Дію» повністю автоматична. Все відбувається без паперів та візиту до держреєстратора. При цьому відсутній людський фактор, помилки, черги. Більше не треба довго чекати, поки заяву вручну опрацює держреєстратор. А уся інформація підтягується з Єдиного державного реєстру (ЄДР) — це унеможливлює помилки. Користувачу потрібно лише перевірити дані та поставити електронний підпис.

Щоб закрити ФОП через «Дію», потрібно:

Авторизуватись на порталі «Дія»

Обрати послугу — Автоматичне закриття ФОП

Натиснути «Подати заяву». Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР

Перевірити, чи всі дані правильні

Підписати заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.

Далі заява опрацьовується автоматично. Дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової служби за місцем реєстрації. Результат буде надіслано на пошту та в особистий кабінет громадянина на порталі «Дія».