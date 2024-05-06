Новини WTF 06.05.2024 о 16:20 comment views icon

Влада Північного Йоркшира заборонить апострофи на дорожніх знаках, аби уникнути плутанини в комп’ютерних системах

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Андрій Русанов

Автор сайту

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Місцева влада британського регіону Північний Йоркшир оголосила, що забороняє використання апострофа на вуличних знаках через цифрові бази даних та можливі проблеми з пошуком. У англійській мові апостроф перед «s» вказує на приналежність, а просто «s» у кінці слова — на множину. не всім мешканцям нововведення прийшлося до вподоби.

Рада заявила, що всі нові дорожні знаки виготовлятимуться без апострофів, незалежно від попередніх випадків використання. Мешканці курортного містечка Харрогейт у Північному Йоркширі, з якими поспілкувалися BBC, закликають владу залишити апостроф. Щобільше, хтось домальовує апостроф вручну до нових знаків.

Через цифрові бази даних з написів на вулицях британського містечка прибирають апострофи — не всі мешканці згодні

Одна з незадоволених мешканців, колишня вчителька Пості Сем, скаржиться на знак з назвою вулиці St Mary’s Walk: «Я щодня проходжу повз цей знак, і в мене закипає кров, коли я бачу невідповідну граматику чи пунктуацію». Однак наразі знак самостійно змінений невідомим — на ньому намалювали апостроф. Пості називає це «геніальним» кроком.

Вчителька розповідає, що витратила багато часу свого життя на навчання дітей основам граматики та вимагає, щоб коректне написання залишалося на знаках. Подібної ж думки дотримуються й ще кілька опитаних мешканців.

Через цифрові бази даних з написів на вулицях британського містечка прибирають апострофи — не всі мешканці згодні

Рубі Вонг, яка працює в японському ресторані в місті, не проти змін: «Чесно кажучи, оскільки я не з цієї країни, це не має значення, оскільки вимова однакова».

Доктор Еллі Рай, яка читає лекції англійської мови та лінгвістики в Університеті Йорка, каже, що апостроф є відносно новим винаходом на письмі:

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«Письмово можна сказати, що вони можуть усунути неоднозначність речей, які можуть бути неоднозначними, тому вони розрізняють дві святі Марії, які йдуть вулицею під руку, і «Я живу на алеї святої Марії», але на практиці ці два твердження не є двозначними. Якщо я скажу, що живу на вулиці Святої Марії, [через однакову вимову] ми очікуємо саме назву вулиці чи якусь адресу».

Рада Північного Йоркширу посилається на досвід інших регіонів Великої Британії. Подібні рішення місцевих органів влади, як і публікації про них, існують вже багато років.

Прессекретар Ради додав: «Уся пунктуація буде розглянута, але уникатиметься, де це можливо, тому що назви вулиць і адреси, коли вони зберігаються в базах даних, повинні відповідати стандартам, викладеним у BS7666. Це обмежує використання знаків пунктуації та спеціальних символів (наприклад, апострофів, дефісів та амперсандів), щоб уникнути потенційних проблем під час пошуку в базах даних, оскільки ці символи мають певне значення в комп’ютерних системах».

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