Чому "Маріо" та "Проєкт "Аве Марія" змусили Голлівуд терміново переглянути прогнози прибутків

Кадр из фильма Super Mario Galaxy Movie / Nintendo

Світовий кінопрокат зафіксував неочікуваний сплеск активності завдяки одночасному релізу двох масштабних космічних проєктів. Аналітики Variety повідомляють, що сиквел анімаційного хіта про пригоди Маріо та довгоочікувана екранізація науково-фантастичного бестселера Енді Віра не лише виправдали сподівання, а й продемонстрували динаміку, яка загрожує рекордам десятиліття.





​Анімаційна стрічка “Super Mario Galaxy”, створена у партнерстві Illumination та Nintendo, за перший вікенд продемонструвала феноменальну стійкість аудиторії. Окрім візуального стилю, який відтворює естетику однойменних ігор для консолей Wii та Switch, проєкт залучив значні ресурси для покращення рендерингу складних гравітаційних ефектів. Хоча огляд першого мультфільму про Братів Супер Маріо вже вказував на величезний потенціал франшизи, сиквел підняв планку технічного виконання на новий рівень завдяки використанню оновленого пропрієтарного рушія Illumination.

​Паралельно з цим, науково-фантастична драма “Проєкт “Аве Марія”” (Project Hail Mary) із Раяном Ґослінгом у головній ролі довела, що глядач знову готовий до складних інтелектуальних історій. Фільм режисерського дуету Філа Лорда та Крістофера Міллера зосереджений на науковій достовірності та інноваційних VFX-технологіях для відтворення інопланетного середовища. Шанувальники жанру, які свого часу оцінили книжковий огляд “Проєкту “Аве Марія””, відзначають надзвичайно точну адаптацію фізичних процесів, описаних у романі.





​Технічна складова екранізації стала окремою темою для обговорення в індустрії. Використання новітніх систем віртуального виробництва дозволило мінімізувати застосування зеленого екрана на користь LED-панелей високої роздільної здатності. Це значно вплинуло на розвиток VFX у сучасному кінематографі, забезпечивши природне освітлення та реалістичні відблиски на скафандрах.

​Успіх цих стрічок на початку сезону робить їх головними претендентами на звання найкасовіших проєктів року. Експерти зазначають, що такий результат суттєво вплине на найочікуваніші фільми 2026 року, змушуючи студії інвестувати більше коштів у якісну наукову фантастику та перевірені ігрові всесвіти. Більше деталей щодо виробництва фільму “Проєкт “Аве Марія”” з’явиться після офіційного релізу технічних щоденників студії.

​Джерело: Variety