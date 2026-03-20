Новини Кіно 20.03.2026

Найкращий дебют року: "Проєкт Аве Марія" обійшов "Крик 7" у перші дні прокату

Катерина Левицька

Науково-фантастичний фільм “Проєкт Аве Марія” офіційно стартував в кінотеатрах і, судячи з перших результатів, цілком може стати найкасовішим фільмом в історії Amazon.


Згідно з Deadline, на попередніх домашніх показах “Проєкт Аве Марія” відкрився з $11 млн та обійшов “Крик 7” ($7, 8 млн), як найкращий дебют року. Якщо зважати на оригінальні назви, які не належать до франшиз, то фільм з Раяном Гослінгом перевершив “Оппенгеймера” ($10,5 млн), “F-1” ($10 млн) та “Грішників” з ($4,7 млн).

До того ж, це найбільший касовий старт для будь-якого з фільмів в історії Amazon MGM Studios. Попереднім лідером був “Крід 3” з $5,4 млн, тож фактично “Проєкт Аве Марія” подвоїв цей рекорд. Що ж, нині лишається дочекатись результатів перших вихідних та загальних світових показників. Можливо, на нас чекає новий рекорд.


“Проєкт Аве Марія” заснований на бестселері Енді Віра 2021 року й оповідає про вчителя природознавства Райланда Грейса, що прокидається на борту космічного корабля, не пам’ятаючи, як він туди потрапив. Збираючи підказки докупи, герой розуміє, що має врятувати Землю, і разом з тим знаходить неочікуваного помічника.

Дрю Ґоддард, номінований на “Оскар” за екранізацію іншого роману Віра “Марсіанин”, написав сценарій, а режисурою займались Філ Лорд та Кріс Міллер. На цей час “Проєкт Аве Марія” має найвищий бал Rotten Tomatoes серед усіх фільмів Гослінга — 95%.

