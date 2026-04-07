Чи зміг сиквел про Mario затьмарити успіх оригіналу в прокаті?

Кадр з фільму "Super Mario Galaxy Movie" / Джерело: Netflix
Анімаційна стрічка “The Super Mario Galaxy Movie” тріумфально стартувала у світовому прокаті, підтверджуючи статус Nintendo як нового гіганта кіноіндустрії. Після неймовірного успіху першого фільму 2023 року, пригоди вусатого водопровідника у відкритому космосі стали справжнім випробуванням для студії Illumination.


Проте цифри першого вікенду свідчать про те, що перенесення дії на далеку орбіту та залучення Розаліни стало саме тим кроком, якого чекала аудиторія.

Згідно з даними аналітиків, за перші три дні фільм зібрав понад 380 мільйонів доларів у глобальному прокаті, що ставить його в один ряд із найуспішнішими релізами десятиліття. Багато глядачів, які пам’ятають огляд першої частини “Брати Супер Маріо в кіно”, відзначають значний ріст масштабів постановки. Візуальна складова фільму була значно вдосконалена завдяки використанню нових алгоритмів рендерингу для відтворення ефектів гравітації та складних часток зіркового пилу. У технічному плані “Galaxy” витискає максимум із формату IMAX, пропонуючи розширену палітру кольорів та глибокий чорний колір, характерний для космічних сцен.

Особливу увагу приділили звуковому супроводу: оркестрові аранжування класичних тем Маріо тепер повністю підтримують стандарт Dolby Atmos, створюючи ефект 360-градусного занурення. Розуміючи, як Nintendo будує власну кіновсесвіт, експерти прогнозують фільму тривалу “витривалість” у прокаті. Сиквел не лише розширює лор, а й впроваджує складніші візуальні прийоми, які раніше розглядалися в матеріалах про технології сучасної анімації від Illumination. Це дозволило стрічці очолити найочікуваніші анімаційні фільми 2026 року, залишивши конкурентів далеко позаду.


Критики підкреслюють, що успіх фільму продиктований не лише популярністю бренду, а й технічною досконалістю виконання. Для тих, хто планує переглядати стрічку вдома після цифрового релізу, варто згадати про переваги перегляду в 4K та Dolby Vision, оскільки “The Super Mario Galaxy Movie” створювався з акцентом на максимальну яскравість та контрастність зображення. Nintendo вже натякнула на подальше розширення франшизи, що робить цей успіх лише черговим кроком у стратегії завоювання великих екранів.

