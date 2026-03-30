Сиквелу бути? "Проєкт Аве Марія" заробив $300 млн і став найкасовішим фільмом року

Катерина Левицька

“Проєкт Аве Марія” став найкасовішим фільмом 2026 року та найбільш прибутковим в історії Amazon MGM Studios (без урахування інфляції).


За два тижні прокату науково-фантастична стрічка Філа Лорда і Крістофера Міллера заробила $300 млн: $164,4 млн у США та $136,2 млн за кордоном. При цьому на другий вікенд падіння в “домашніх” показах склало лише 32%, що є найкращим показником за останній час. Для довідки: бюджет виробництва “Проєкт Аве Марія” склав $200 млн.

Раян Гослінг грає у фільмі вчителя природознавства, який раптово прокидається на космічному кораблі в стані амнезії. З часом, збираючи підказки, він розуміє, що має врятувати світ від вимирання. В основу “Проєкту Аве Марія” ліг однойменний бестселер Енді Віра — автора “Марсіанина”, якого раніше екранізував Рідлі Скотт за участі Метта Деймона.

Критики оцінили “Проєкт Аве Марія” в 95% на Rotten Tomatoes, що є однією з найвищих оцінок в кар’єрі режисерського дуету та рекордною для Раяна ГослінгаЗ огляду на касу та відгуки, очевидно, виникли чутки про сиквел. Офіційних заяв не було, але Вір раніше натякав, що ідея для продовження в нього є. 

Однак, якщо не сиквел, то принаймні ще одна екранізація автора виглядає цілком реальною: науково-фантастичний роман “Артеміда” 2017 року, дія якого відбувається в місячній колонії. Проєкт нібито “вже давно перебуває у розробці”, а Лорд і Міллер знову залучені до режисерської роботи. З чуток, головну роль може зіграти Дженна Ортега з “Венздей”.

Джерело: Hollywood Reporter, Screen Rant

