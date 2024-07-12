Чипування для криптанів: з’явився гаманець, який можна імплантувати під шкіру

Компанія VivoKey Technologies із Сіетла запропонувала інноваційне рішення для зберігання криптовалют — підшкірні гаманці. Ця технологія використовує NFC і RFID для проведення безпечних транзакцій із цифровими активами.

Засновник і генеральний директор VivoKey Technologies і Dangerous Things, Амаль Граафстра (Amal Graafstra), розповів про особливості нового продукту. За його словами, імплантований чіп Apex виконує роль апаратного гаманця, який зберігає приватні ключі та підписує транзакції безпосередньо під шкірою користувача. Смартфон водночас слугує лише інтерфейсом для взаємодії з гаманцем.

Технологія підтримує кілька видів криптогаманців, включно з Satochip, Seedkeeper і Status IM key card wallet. Це дає змогу працювати з різними блокчейнами та криптовалютами.

Процедура імплантації чіпа Apex Flex досить проста. Пристрій вводять під шкіру за допомогою спеціальної голки, а сама операція займає лише кілька секунд. Вартість такого імплантованого гаманця становить $349.

Технологія підтримує кілька видів криптогаманців, включно з Satochip, Seedkeeper і Status IM key card wallet. Це дає змогу працювати з різними блокчейнами та криптовалютами.

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Граафстра зазначає, що ідея створення імплантованих пристроїв виникла з бажання спростити повсякденні дії, наприклад, відкривання дверей без ключа. З часом технологія розвинулась, і тепер чіп може зберігати криптовалюту, відкривати двері чи навіть оплачувати каву.

Виробництво таких пристроїв має свої виклики. Зокрема, компанія стикається з проблемою малосерійного виробництва в галузі, орієнтованій на масове виробництво. Однак висока ціна не відлякує клієнтів, які розуміють, що купують довгострокове рішення з високим рівнем безпеки. Також Граафстра розвіює поширені побоювання щодо стеження за допомогою імплантованих чіпів. Він наголошує, що пристрій не є трекером і не може відстежувати місцеперебування користувача. Натомість це надійний апаратний гаманець, який неможливо втратити чи забути.

Попри інноваційність технології, її поширення стикається з певним скептицизмом. Граафстра пояснює це відсутністю очевидних варіантів використання для багатьох людей. Однак він впевнений, що з часом корисність таких імплантів стане більш очевидною, як це сталося зі смартфонами.

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Джерело: Decrypt

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