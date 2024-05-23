«Казав, що винайшов біткоїн». Cуд визнав брехуном комп’ютерника, який представлявся Сатоші Накамото

Суддя Високого суду Лондона постановив, що комп’ютерний вчений Крейг Райт «багато і неодноразово» брехав «у великому масштабі», стверджуючи, що він винайшов біткоїн.

Райт представлявся як «Сатоші Накамото» — псевдонім, який використовується для позначення людини або групи людей, які розробили протокол криптовалюти біткоїн і створили першу версію програми, в якому цей протокол був реалізований.

Про таємничого творця криптовалюти відомо мало — припускають, що він володіє найбільшою кількістю біткоїнів у світі, приблизно 1,1 млн BTC (близько $77 млрд на цю мить).

Особистість Сатоші була пов’язана з Райтом у статтях, опублікованих Gizmodo та Wired у 2015 році, хоча в останній публікації зазначалось, що деякі припущення про те, що Райт і є тим самим невловним Накамото, були підкинуті самим вченим. Пізніше звіти Wired, Vice, Forbes та інших видань також виявили невідповідності в доказах.

Курс Digital Marketing від Mate academy. На курсі ви навчитесь запускати рекламу в кабінтеах Facebook/Instagram та Google. Ви також познайомитися з SEO та Email marketing. Це ті навики які найчастіше просять ІТ компанії від Junior Marketers. А ми вас не лише навчимо, а й працевлаштуємо! Дізнатися більше про курс

Наступні роки Райт провів у наполегливих спробах довести, що він і є Сатоші: неодноразово давав свідчення, що написав оригінальну білу книгу біткоїна 9-сторінковий технічний документ, в якому було викладено детальний опис проєкту, його архітектуру та спосіб взаємодії з користувачами, кидав виклик людям, які розробляли проєкти, пов’язані з біткоїнами, і подавав позови за наклеп проти тих, хто звинуватив його у брехні.

Остання судова битва Райта була спровокована Crypto Open Patent Alliance (COPA), некомерційною організацією, яка намагалася перешкодити його погрозам розробникам. COPA відхилила пропозицію чоловіка врегулювати справу в січні, стверджуючи, що угода містить «лазівки, які дозволять йому знову подавати до суду на людей».

Справа була завершена у березні після шеститижневого розслідування, коли суддя Високого суду Лондона Джеймс Меллор постановив, що Райт не створював біткоїн і не є Сатоші.

«Як у своїх письмових, так і в усних свідченнях під час перехресного допиту я цілком переконався, що доктор Райт багато і неодноразово брехав суду», — написав суддя у 231-сторінковій постанові, опублікованій цього тижня. «На мою думку, він далеко не такий розумний, як думає».

За словами Меллора, більшість підроблених доказів були «незграбними» і Райт часто вдавався до покладання провини на інших (часто невстановлених) людей або видавав у свідченнях «те, що можна описати лише як технобалаканину».

Райт вже заявив, що подасть апеляцію на рішення «щодо питання про ідентифікацію».

Курс Digital Marketing від Mate academy. На курсі ви навчитесь запускати рекламу в кабінтеах Facebook/Instagram та Google. Ви також познайомитися з SEO та Email marketing. Це ті навики які найчастіше просять ІТ компанії від Junior Marketers. А ми вас не лише навчимо, а й працевлаштуємо! Дізнатися більше про курс

Джерело: The Verge