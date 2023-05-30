Corsair iCue і Hyte Nexus: «інтелектуальні системи для революції у збиранні ПК» – лише комбінація контролерів, датчиків, кулерів та підсвічування

Corsair та Hyte поставили за мету змінити спосіб збирання ПК за допомогою «розумних» компонентів. Компанії готують до випуску інтелектуальні системи охолодження, регулювання температури та підсвічування, що оснащені відповідними аксесуарами.

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На виставці Computex Corsair представила концентратор iCue та систему охолодження, які мають «назавжди змінити те, як працює збирання ПК». Звучить пафосно, але по суті йдеться про комплект корпусних вентиляторів та водного охолодження Hydro X, підключених до центру управління System Hub.

«Вбудований мікроконтролер у кожному окремому компоненті iCUE Link діє як «мозок», який взаємодіє з System Hub, забезпечуючи стрибок у рівні системного інтелекту», – розповідають у Corsair.

Кожен вентилятор QX розміром 120 мм та 140 мм нібито має власний «мозок» – так у компанії назвали звичайний датчик температури. Виходячи з його показань система регулює оберти. Контролер підтримує до 7 вентиляторів, усі вони з’єднуються з ним проводами, а він живиться від єдиного роз’єму і з’єднується з комп’ютером єдиним кабелем PCIe.

Hyte також пропонує багато компонентів під брендом Powered by Nexus разом із контролером Nexus Link, який також підключається до ПК єдиним кабелем. Вентилятори Hyte також оснащені датчиками температури, але додатково вони мають датчики орієнтації. Hyte декларує універсальність свого комплекту та підтримує роботу зі сторонніми компонентами, зокрема RGB-клавіатурами.

Старший директор Corsair Гаррі Батлер запевнив журналістку PC Gamer, що новий iCue у жодному разі не є ще однією спробою хайпу на темі ШІ з метою продати додаткові комп’ютерні аксесуари. Але, як бачимо, представлені системи – комбінація добре відомих та простих технологій.

Зараз у багатьох, навіть недорогих, корпусах комп’ютерів є контролери підсвічування з вбудованими режимами та можливістю гнучкого керування системою охолодження з ОС кількома вентиляторами. Вони підключаються до ПК через стандартизовані ARGB та інші роз’єми. Реобаси для контролю обертів кулерів, механічні чи електронні, випускаються вже десятки років. Материнські плати та відеокарти непогано справляються з регулюванням температури. Так що попри гучні слова про інтелект, системи Corsair та Hyte являють собою лише ще один набір аксесуарів для ентузіастів дизайну комп’ютерних кейсів.

Джерело: PC Gamer