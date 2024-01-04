Напередодні виставки CES 2024 Dell поширила сміливий дизайн торішнього XPS 13 Plus на решту ноутбуків лінійки XPS — тепер це стосується нових 14- і 16-дюймових моделей. Приставка Plus також зникла: нові моделі називаються просто XPS 13, 14 і 16.

Усі вони мають визначальну особливість XPS 13 Plus: безшовна скляна підставка для зап’ястя, яка приховує невидимий тактильний тачпад прямо посередині, сенсорні функціональні кнопки над клавіатурою і великі ковпачки клавіш для більш зручного набору тексту. Ці комп’ютери також є одними з перших, які отримали спеціальні клавіші Windows Copilot.

Минулого року Dell, можливо, трохи переборщила з мінімалізмом, передає Engadget. XPS 13 Plus мав лише два порти USB-C і не мав роз’єму для навушників. Це стосується і цьогорічного XPS 13, але не XPS 14 та 16. Вони обидва мають роз’єми для навушників, три порти USB-C Thunderbolt 4 і слот для карт пам’яті microSD.

Всі ноутбуки оснащені новими чіпами Intel Core Ultra що містять графічні процесори для роботи зі штучним інтелектом. Тож навіть без спеціального графічного процесора вони можуть бути відносно корисними для творчої роботи. Але якщо потрібна додаткова графічна потужність, XPS 14 і 16 також можна конфігурувати з графічними процесорами NVIDIA серії RTX 40.

Кожен новий комп’ютер XPS також оснащений екранами FHD+ зі змінною частотою оновлення від 30 Гц до 120 Гц. Але вони також можуть бути оснащені OLED-екранами: XPS 13 і 14 мають опціональні 3K OLED-екрани з максимальною частотою оновлення 60 Гц і 120 Гц відповідно, а XPS 16 оснащений 4K OLED-панеллю, яка може досягати 90 Гц.

Нова лінійка XPS від Dell з’явиться у продажу незабаром: XPS 13 коштуватиме від 1300 доларів, XPS 14 — від 1700 доларів, а XPS 16 — від 1900 доларів.