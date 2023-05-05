Оновлений ноутбук Dell XPS 13 Plus отримав процесор Intel Intel Core 13-го покоління та ціну від $1400

Компанія Dell оновила ноутбук XPS 13 Plus, оснастивши його новими процесорами Intel Core 13-го покоління. При цьому зовнішній вигляд пристрою практично не змінився.

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На думку оглядачів The Verge, саме процесор потребував заміни в Dell XPS 13 Plus модельного ряду 2022 року. Пристрій ставав гарячим і галасливим при активному використанні, а час автономної роботи залишав бажати кращого. І це розчаровувало у тонкому ультрапортативному ноутбуці.

У ноутбуці Dell XPS 13 Plus модельного ряду 2023 року встановлений процесор нового 13-го покоління все тієї ж серії Intel P. Завдяки збільшенню кількості ефективних ядер у цьому поколінні чипів очікується збільшення часу автономної роботи та зниження рівня шуму.

Поки що на сайті Dell доступний оновлений ноутбук XPS 13 Plus лише з процесором Core i7-1360P. Конфігурація може містити 16 або 32 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5, SSD місткістю до 2 ТБ. На вибір користувачів пропонуються такі опції дисплея:

IPS 1920×1200 пікселів,

IPS 3840×2400 пікселів,

OLED 3456×2160 пікселів.

Ціна Dell XPS 13 Plus 2023 починається з позначки $1399 за конфігурацію з 16 ГБ ОЗУ, накопичувачем місткістю 512 ГБ і дисплеєм з роздільною здатністю 1920×1200 пікселів. Це трохи дешевше за торішню модель з Core i7-1280P на момент виходу.

Джерело: The Verge