Десятки контрактних працівників Facebook втратили роботу, їх вибрав алгоритм «випадковим чином» – Insider

За даними Insider, компанія Accenture, яка працює за контрактом на Meta, повідомила десятки своїх співробітників, що їхню роботу в Facebook «скоро заберуть». Accenture за контрактом контролює команди модераторів Facebook та інших компаній. Повідомляється, що скорочення зачепило близько 60 співробітників.

Причини скорочень не повідомляються. За даними джерела, працівників повідомили про цю новину під час поспішно запланованого відеодзвінка. При цьому представники Accenture повідомили підрядникам, що їх було обрано «випадковим чином» за допомогою алгоритму. Працівникам, які потрапили під скорочення, сказали, що вони можуть повторно подати заявку і пройти співбесіду на нові посади у фірмі. Компанія Facebook відмовилася давати коментарі, а представник Accenture заперечував факт звільнення.

Ці скорочення відбуваються в той час, коли Meta стикається з безпрецедентними проблемами для свого бізнесу на тлі економічного спаду та ударів у рекламному напрямку. Компанія вже скоротила свої плани найму та дала вказівку менеджерам відсіяти неефективних співробітників. На початку року Meta також урізала список привілеїв для співробітників. Працівники компанії також побоюються, що Meta може скоротити персонал на 10%, хоча раніше компанія заперечувала, що планує масові звільнення.

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Джерело: Engadget