Meta разом з іншими IT-компаніями поділилася фінансовим звітом за другий квартал 2022 року — якщо коротко, материнська компанія Facebook вперше зафіксувала зниження доходів та продовжує «спалювати» мільярди доларів на своїх амбіційних планах, пов’язаних з VR та метавсесвітом.

Витрати підрозділу Reality Labs, який серед іншого відповідає за дослідження у сфері віртуальної реальності та метавсесвіту, а також розвиває ігрову VR-платформу Horizon Worlds, склали $2,81 мільярда доларів, а обсяг продажів — $452 млн. Для порівняння, за підсумками першого кварталу підрозділ Reality Labs витратив $2,96 млрд, а виторгував $695 млн. У квітні Kotaku повідомляв, що витрати Reality Labs з 2020 року майже досягли $20 млрд. Ця приголомшлива сума — чергове свідчення того, що Марк Цукерберг продовжує марити метавсесвітом та вперто веде гіганта соціальних медіа стежкою VR.

Цукерберг та інші лідери Meta вважають, що гарнітури віртуальної та доповненої реальності стануть ключовою обчислювальною платформою наступного покоління, і готові витрачати значні кошти на розробку технологій, які можуть дістатися ринку через кілька років, та створення проміжних прототипів, а також значні кошти на штат технічних експертів, щоб конкурувати з Apple, Google, Microsoft та іншими компаніями, які придивляються до галузі.

За квартал Meta отримала $8,36 млрд операційного прибутку за обсягу доходу від продажів у $28,82 млрд — на 1% менше, ніж рік тому. У Meta також очікують зниження виторгу у поточному кварталі. Інші ключові показники Meta зі звіту за другий квартал 2022 року:

Курс Frontend вечірній Отримайте навички та знання в ІТ-сфері, не відриваючись від роботи РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Щоденна кількість активних користувачів (DAU): 1,97 мільярда проти 1,96 мільярда прогнозованих, згідно з StreetAccount

Щомісячні активні користувачі (MAU): 2,93 проти 2,94 мільярда прогнозованих, згідно з StreetAccount

Середній дохід на користувача (ARPU): $9,82 проти прогнозованих $9,83, згідно з StreetAccount

Акції Meta втратили приблизно половину своєї вартості з початку року, що лише підкреслює стурбованість інвесторів здоров’ям основного рекламного бізнесу — його сильно підкосила Apple з новими правилами відстеження на iOS. Через ці нові правила Facebook втратила $10 млрд тільки за 2022 рік. Слідом за Apple аналогічні правила запровадила Google на Android, тим самим значно ускладнивши Facebook задачу відстежування дій користувачів, що відповідним чином позначилося на її доходах від реклами. Популярність TikTok та складнощі з монетизацією власного сервісу коротких відео Reels в Instagram лише ускладнили і без того непросте положення Meta.

Число співробітників Meta сягнуло 83 553 — цей показник зріс на 32% у порівнянні з минулим роком. Гендиректор Meta Марк Цукерберг під час телефонної конференції з аналітиками повідомив, що компанія скорочуватиме кількість персоналу протягом наступного року та «затягуватиме пояси», оскільки вона, як і багато інших, готується до глобальної рецесії.

«Це часи, які вимагають більшої віддачі, і я очікую, що ми зможемо зробити більше з меншими ресурсами», Марк Цукерберг, Засновник та CEO Meta

У поточному кварталі Meta очікує на дохід в діапазоні від $26 до $28,5 млрд, що нижче середньої оцінки аналітиків у $30,5 млрд. Це означає прогнозоване зниження на 2-11% у порівнянні з минулим роком. Водночас Meta прогнозує загальні витрати від $85 до $88 млрд у 2022 році, тоді я попередня оцінка була $87-92 млрд.

Щодо напрямку VR, то напередодні Meta анонсувала підвищення цін на гарнітуру Quest 2 — з 1 серпня здорожчає на $100, до $400 за базову модель зі 128 ГБ пам’яті. Пізніше цього року Meta планує випустити вдосконалену гарнітуру, яка використовуватиме камери на передній панелі пристрою, через які користувач зможе бачити своє реальне оточення.