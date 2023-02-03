Деякі відділення «Укрпошти» пропонують дивні варіанти LED лампочок за програмою безкоштовного обміну

Як ми вже писали раніше, в Україні стартувала програма обміну освітлювальних ламп розжарювання, які є у населення, на світлодіодні лампочки. За задумом, обмін до 50 млн лампочок дозволить заощадити приблизно 1 ГВт потужності – приблизний видобуток одного енергоблоку АЕС.

Реалізація програми йде повним ходом, і в соціальних мережах вже почали з’являтися фото лампочок, які пропонують різні поштові відділення. Деякі з них викликають запитання:

На першому з фото – схоже, малопотужні та з малою колбою світлодіодні лампочки орієнтовно на 4-6 Вт. На третьому, ймовірно, «позують» декоративні лампи з червоними світлодіодами (зображення та позначення на коробках зазвичай збігаються з їх вмістом). Назвати їх повноцінним еквівалентом для обміну на 40-100 Вт звичайні лампи розжарювання складно.

Звернемося до преси. Ось такі лампи, за свідченням ТСН, видавали у Києві на Головпоштамті у присутності голови «Укрпошти» Ігоря Смілянського. На фото якісні лампи Phillips еквівалентом 40 Вт, а також лампи іншого виробника, еквівалентні потужності лампи розжарювання 75 Вт.

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Ще одне свідчення – від луцького видання “Конкурент”. Лампи OSRAM з еквівалентом 40 Вт, що забезпечують інтенсивність світла 470 люменів. Інший виробник, але все ж таки їх можна назвати відповідною заміною лампочки 40-60 Вт.

Як відомо, закупівлю 30 млн ламп для програми обміну профінансував Євросоюз. Ще 5 млн ламп надала Франція. 15 млн, що залишилися, мала закупити Україна. Уряд не уточнював, лампи якої потужності та якого виробника були надані для обміну.

Цікаво було б дізнатися від читачів, які лампи пропонували їм на обмін (бажано, з фотопідтвердженнями). Ще краще було б одержати роз’яснення «Укрпошти» чи державних органів.