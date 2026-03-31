Власники смартфона Google Pixel 10 Pro XL скаржаться, що світлодіодний ліхтарик у цьому пристрої може викликати опіки та здатен пошкодити навіть сам гаджет.





Протягом кількох останніх місяців у Reddit неодноразово з’явились повідомлення про проблеми зі світлодіодним ліхтариком у Google Pixel 10 Pro XL. Судячи з усього, зовнішнє скляне покриття ліхтарика плавиться внаслідок тривалого використання. Через це в центрі лінзи з’являється темна, обгоріла пляма, а ліхтарик починає світити тьмяніше.

Повідомляється, що сильний нагрів призвів до опіку від підставки для рук на клавіатурі в одного з користувачів. Він поклав Google Pixel 10 Pro XL на цю підставку з включеним ліхтариком. Для запобігання цьому на більшості смартфонів інтенсивність світла від ліхтарика можна приглушити або вимкнути за перевищення відповідної температури. Однак, ймовірно, що у Google Pixel 10 Pro XL ця функція не завжди працює як треба.

Для уникнення цього слід завжди вимикати ліхтарик перед тим, як покласти смартфон на стіл або в кишеню. У матеріалі Android Authority зазначається, що це нормально, коли центральна частина ліхтарика виглядає темнішою, оскільки світлодіод трохи видно через переднє скло. Однак оплавлене скло виглядає значно темніше.

Google поки що офіційно не прокоментував цю проблему, але відносно невелика кількість повідомлень користувачів на Reddit свідчить про те, що ця проблема не є особливо поширеною.





Джерело: NotebookCheck