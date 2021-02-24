Видео: сравнение геймплея Diablo II Resurrected и оригинальной Diablo II

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Практически сразу после анонса ремастера Diablo II Resurrected с улучшенной графикой в интернете появился ролик, сравнивающий изображение геймплея старой и новой версии игры.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Candyland. Оно сравнивает фрагменты игры из геймплейного трейлера, показанного во время проведения BlizzCon 2021, с теми же самыми сценами из оригинальной игры Diablo II (с дополнением Lord of Destruction).

Судя по опубликованному видео, команда разработчиков проделала прекрасную работу по улучшению визуальных эффектов игры в совершенно новом движке 3D-графики с новыми спрайтами, сохранив при этом общий художественный стиль оригинальной игры.

Разработчики Diablo II: Resurrected взяли двухмерные основанные на спрайтах классические модели и трансформировали их с использованием современного 3D-рендеринга. Всё это дополнено динамическим освещением, обновлённой анимацией, эффектами заклинаний и разрешением до 4K. Также полностью переработаны все классические ролики общей продолжительностью 27 минут. Кроме того, звуки и саундтрек улучшены таким образом, чтобы обеспечить многоканальное звуковое окружение Dolby 7.1. При этом разработчики сохранили глубину игрового процесса и общий дизайн оригинального проекта.

Игра Diablo II Resurrected должна выйти позже в этом году на платформах ПК, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, и Nintendo Switch. Заинтересованные игроки уже могут оформить подписку на техническую альфа-версию для ПК на сайте Diablo2.com.

Источник: wccftech