Заміна Telegram від творця Twitter: Джек Дорсі представив BitChat — месенджер без інтернету та цензури

Джек Дорсі / Instagram

Творець Twitter і голова Block Джек Дорсі представив бета-версію BitChat — месенджера, який працює без інтернету через Bluetooth. Чи це виклик Telegram?

BitChat фактично повністю автономна система без серверів, акаунтів і номерів телефонів — з наскрізним шифруванням та тимчасовим зберіганням повідомлень. Про запуск Джек Дорсі казав, що провів «вихідні над вивченням mesh-мережі, ретрансляцією, шифруванням і ще деякими речами». Він описав месенджер як щось із «атмосферою IRC» — класичних текстових чатів кінця 90-х.

Метод роботи месенджера доволі незвичний на фоні конкурентів, але він використовує Bluetooth Low Energy (BLE). Технологія з’єднує пристрої в mesh-мережу — тобто, кожен пристрій одночасно є і клієнтом, і ретранслятором. Повідомлення обмінюються між пристроями, стрибаючи по вузлах і оминаючи центральну інфраструктуру. Дальність передачі невелика — до 30 метрів, а вузли-мости можуть об’єднувати кластери на більшій відстані.

Застосунок підтримує групові чати з хештегами, опціональні паролі та ефемерні повідомлення (тобто такі, що зникають). За замовчуванням вони зберігаються лише в памʼяті пристрою й не потрапляють у жодну хмару. Усі повідомлення шифруються — залежно від того, чи вони приватні, кімнатні або трансляційні — а великі пакети фрагментуються на шматки по 500 байтів. Якщо користувачі офлайн, система може кешувати повідомлення і доставити їх пізніше.

Застосунок розрахований на використання там, де інтернету немає або він нестабільний — на протестах, в зонах стихійного лиха, у віддалених регіонах чи під час блокувань. Дорсі вже мав досвід із децентралізованими платформами: він підтримував Bluesky — open-source соцмережу на альтернативному протоколі. Але з ради директорів Bluesky він вийшов у травні 2024 року без пояснень.

Поки що BitChat працює лише через Bluetooth, але в майбутньому планується підтримка Wi-Fi, що дозволить передавати більші повідомлення. Бета вже доступна на iOS через TestFlight. Можемо резюмувати, що творцю не вистачило створити конкурента Twitter — BlueSky — тому він взявся за напрямок месенджерів, де Telegram один з найсильніших гравців.

Джерело: GitHub