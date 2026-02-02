tradfi
Раніше безкоштовно, тепер — $30: xAI закрила нові функції Grok Imagine для користувачів X Premium

Андрій Шадрін

Нещодавно впроваджені функції Grok Imagine, зокрема генерація коротких відео та підтримка роздільної здатності 720p, після офіційного анонсу xAI стали доступні лише за окремою підпискою SuperGrok. Раніше ці можливості працювали для всіх користувачів Premium на X.


Про обмеження повідомляють самі користувачі платформи. Близько тижня тому xAI та Ілон Маск оголосили про розширення можливостей Grok Imagine, зокрема про запуск генерації 10-секундних відео з покращеною якістю зображення та значно кращим аудіо. Спершу ця функція з’являлася у користувачів нерівномірно та без окремого перемикача тривалості, що створювало враження поступового відкритого тестування.

Функція працювала стабільно, а користувачі з підпискою Premium на X могли без обмежень генерувати відео. Але теперь компанія заблокувала нові функції. Під час повторних спроб використання функції генерації 10-секундного відео користувачі почали бачити екран з пропозицією оновитися до SuperGrok. Для створення 10-секундних відео або контенту у чіткій роздільній здатності 720p тепер необхідно оформити підписку SuperGrok вартістю $30 на місяць.

Super Grok, the new 720p @10s = limited to around 10 videos per day, are you kidding me?
byu/AwardHappy9673 ingrok


“Super Grok, нові 720p відео по 10 секунд = обмеження приблизно до 10 відео на день, ви серйозно? Особисто мені подобається нова опція 720p, бо якість значно краща за попередні варіанти. Але ліміт просто жахливий. Хтось ще стикається з обмеженням приблизно до 10 відео по 10 секунд у 720p на день?” — обурюється користувач Reddit з ніком AwardHappy9673.

Це сприймається як своєрідний rug pull для користувачів Premium, які вже тестували опцію збільшеної тривалості. Ситуація виглядає особливо болісною з огляду на те, що нова модель справді отримала низку помітних покращень. xAI заявляє, що Grok Imagine 1.0 пропонує кращу якість аудіо з емоційними та виразними голосами персонажів, а також музику, синхронізовану зі сценами. За даними компанії, за останні 30 днів платформа згенерувала 1,245 мільярда відео.

Багато користувачів X публічно висловили розчарування цією зміною. Деякі з них зазначають, що звичайні користувачі Premium мали доступ до 10-секундних відео до оновлення, але згодом ця можливість була вилучена. Такий крок виглядає неоднозначно, коли користувачів просять платити додатково за функцію, до якої вони вже мали доступ, хай навіть нетривалий час.

“Мене трохи дратує, що у Premium були 10-секундні відео, коли їх вперше запустили, а тепер вони доступні лише у SuperGrok. Просто дайте нам ліміт на те, скільки ми можемо зробити, замість того щоб обмежувати функції. Дуже розчаровує!”, — ділиться користувач Х Метью.

SuperGrok при цьому не є дешевою опцією. За $30 на місяць це окрема AI-підписка, відокремлена від X Premium+. Вона передбачає розширений доступ до Grok 4, пріоритетні голосові функції та модель Imagine з новими можливостями. Водночас користувачам Premium після змін залишилася лише базова генерація відео тривалістю 6 секунд у роздільній здатності 480p — на рівні попереднього функціоналу.

Є й ще один момент, на який вже звертають увагу користувачі SuperGrok. Генерація відео в 720p і тривалістю 10 секунд значно швидше витрачає денну квоту, ніж коротші ролики з нижчою роздільною здатністю. Ліміт може вичерпуватися вже приблизно на 10 відео на день у 720p, тоді як у 480p доступно майже 200 генерацій. При цьому невдалі спроби також зараховуються до квоти. xAI стверджує, що API Grok Imagine наразі очолює бенчмарки Artificial Analysis, що свідчить про сильну технічну базу моделі.

Джерело: PiunikaWeb

