До 2032 року ринок дронів збільшиться з нинішніх $34,5 млрд до $101,1 млрд

Очікується, що у 2023 році прогнозований обсяг глобального ринку дронів становитиме $34,5 млрд. А вже до 2032 року очікується значний приріст цього показника, який досягне $101,1 млрд. Прогнозований сукупний річний темп зростання протягом періоду з 2023 по 2032 рік становитиме 12,7%.

Зараз ринок дронів переживає швидке зростання та трансформацію, чому сприяють кілька факторів. Основною рушійною силою є постійний розвиток самої технології дронів. Дрони розвиваються та вдосконалюють можливості, включаючи розширені можливості польоту, збільшений час автономної роботи, покращені датчики та покращені камери. Технологічні досягнення розширили можливості застосування дронів, одночасно підвищивши ефективність та результативність операцій.

Ще одним фактором, що сприяє зростанню ринку дронів, є різноманітність сфер їх застосування. Ринок дронів за типами ділиться на споживчі дрони, комерційні дрони та військові дрони. Серед них лідирують військові дрони з основною часткою доходу, що генерується, в 48,6%. Військові конфлікти нинішніх днів, зокрема в Україні, демонструють важливість БПЛА на полі бою. Вони можуть використовуватися як для розвідки, так і для знищення цілей.

При цьому дрони широко використовуються і в мирних цілях. Моніторинг посівів, інспекції інфраструктури, а також зростання попиту на аерофото- та відеозйомку сприяють зростанню ринку.

Наразі Азіатсько-Тихоокеанський регіон лідирує на ринку дронів із часткою доходу в 39,6%, що зумовлено виробничими можливостями, сприятливим нормативним середовищем та державною підтримкою. З усім тим, очікується, що ринок Північної Америки в найближчі 10 років зростатиме найшвидшими темпами.

Джерело: yahoo