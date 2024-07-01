Українці можуть отримати до 25 500 гривень штрафу за прослуховування російської музики

Група нардепів запропонувала суттєво збільшити штрафи за прослуховування російської музики у громадських місцях. Нині сума штрафу становить всього 70 грн. А новим законопроєктом пропонується збільшити цю суму до 5100-25500 грн.

Такі зміни сум штрафів містяться в законопроєкті №9547 «Про внесення змін до ст. 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо підвищення відповідальності за порушення законодавства установами торгівлі, громадського харчування та сфери послуг у сфері обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора».

Як зазначають народні обранці, музичний продукт країни-агресора може впливати на сепаратистські настрої населення: створюючи ілюзію привабливості російської ідентичності, наявності спільних інтересів, відмінних від інтересів решти населення України, породжуючи ціннісні суперечності. Отже, щоб уникнути негативного впливу та розповсюдження російської музики, передбачається посилення відповідальності за публічне використання музичного продукту російською мовою у закладах торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Якщо особа вчинила порушення, на неї чекає штраф:

у розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 5100 грн до 8500 грн.

у розмірі від 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – тобто від 17000 грн до 25500 грн – за повторне порушення протягом року.

Слід зазначити, що відповідальність за порушення норм закону нестимуть не відвідувачі, а керівники закладів торгівлі, громадського харчування та сфери послуг. Штрафи накладатимуться на них, а не на окремих громадян.

Джерело: Судово-юридична газета