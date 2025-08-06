"Додайте кокаїн і підгузки в бюджет": рімейк "Голого пістолета" погодили після тесту Ліама Нісона з "розносом" босів Paramount

Ліам Нісон в костюмі школярки в фільмі "Голий пістолет"

Виявляється Ліам Нісон став однією з причин появи рімейку “Голого пістолета”. Під час тестової сцени актор наговорив купу дурниць керівникам Paramount — і вони попросили ще.

Перезапуск комедії міг не зрушити з метрової точки, якби не одна сцена. Виконавець головної ролі просто вийшов на майданчик, наговорив керівникам студії різні дурощі й пішов. Режисер Аківа Шаффер згадав, що Paramount вистачило цих кілька хвилин, щоб дати зелене світло всьому проєкту.

Тестова сцена тривала п’ять хвилин на території самої студії. Локацією обрали старе приміщення з освітлювальним обладнанням — атмосфера нагадувала “Поліцейського з Беверлі-Гіллз 2”. У сцені Нісон допитував Кевіна Дюранда, а в діалогах використали жарти з фільму та сцену з допитом Басти Раймса. Наприкінці Нісон змушує підозрюваного зізнатися і звертається просто до камери, і далі каже це:

“Це стосується і вас. Так, вас, комітет Paramount із затвердження проєктів. Я вас бачу. Чого ви чекаєте? Нехай ваші канцелярські щури підпишуть документ. І ще — додайте пункт у бюджет на дорослі підгузки та кокаїн, якщо хтось із вас захоче навідатись на знімальний майданчик”, — сказав Нісон.

Після цього сцену показали керівникам Paramount, але реакція була неочікувана — їм сподобалася нахабність актора. Зрештою увесь проєкт отримав схвалення. Новий “Голий пістолет” — це не перезапуск у прямому сенсі. Нісон грає Френка Дребіна-молодшого, сина персонажа Леслі Нільсена з класичної трилогії. А в акторському складі — Памела Андерсон, Пол Волтер Хаузер, Баста Раймс та рестлер WWE Коді Роудс.

В Україні прем’єра відбулася 31 липня 2025 року. Судячи з перших закритих показів для преси, стрічка не втратила абсурдного гумору — тут і сцени стрілянини через чергу до вбиральні, і Ліам Нісон у трусах у горошок. Після прем’єри фільм стартував з 91% на Rotten Tomatoes і 78/100 на Metacritic, ставши однією з кращих комедій десятиліття.

Джерело: Filmmaker Magazine