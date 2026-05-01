Новини Кіно 01.05.2026

Disney+ готує відповідь "Венздей" з історією про культового привида: до проєкту долучився Спілберг

Олександр Федоткін

Кадр з оригінального фільму "Каспер" 1995 року / Universal Pictures

Disney+ отримала права на створення серіалу про приязного привида Каспера.


Сценарій до серіалу пишуть Роб Леттерман та Хіларі Вінстон. Леттерман також виступить режисером. Виконавчий продюсер оригінального фільму 1995 року та культовий режисер Стівен Спілберг також залучений до роботи. Безпосередньо проєктом займаються Universal Studio Group та DreamWorks Animation Television.

Хоча ніяких подробиць про сюжет поки не має, відомо, що серіал зніматиметься у форматі live-action та буде значно похмурішим за оригінальний фільм, на кшталт “Венздей” від Netflix.

Попри те, що Каспер приязний привид, його історія містить багато моторошних моментів, включно з причинами смерті та тим, що він не може покинути цей світ та його відносинами з “примарним тріо”.


До того ж творці серіалу могли б повернути деяких акторів з оригінального фільму, наприклад, Білла Пуллмана, який зіграв батька головної героїні у виконанні Крістіни Річчі, а також Кеті Моріарті, Еріка Айдла та Девона Саву, який зіграв Каспера у людській подобі.

Новий серіал Disney+ цілком міг би скласти конкуренцію “Венздей” та стати свіжим поглядом на популярного культового привида. Однак все залежатиме від того, наскільки він буде похмурим і що запропонує за сюжетом.

Вперше персонаж Каспера з’явився в серії мультфільмів від Famous Studios, які виходили в період з 1945-1959 роки, а потім перебрався у комікси. В 1995 році вийшов повнометражний фільм, який здобув неабияку популярність. Universal Studio Group до цього працювала над серіалом про Каспера для Peacock, однак він так і не вийшов. Очікується, що у серіалі жива гра акторів поєднуватиметься з CGI, як це було в оригінальному фільмі.

Раніше ми писали, що  Netflix оприлюднив перший кадр третього сезону серіалу “Венздей”.  Перший тизер третього сезону несподівано підтвердив участь Вайнони Райдер. Netflix також паралельно розробляє спіноф про дядька Фестера.

"Дофамінові" гаджети? Краще ті, що покращують життя
Травневий суперрозпродаж Blackview на AliExpress: новітні смартфони з Android 15 та знижки до 40%

Джерело: Deadline

