Краща комедія десятиліття: новий «Голий пістолет» стартував з 91% на Rotten Tomatoes і 78/100 на Metacritic

Ліам Нісон у фільмі «Голий пістолет»

Профільні іноземні видання високо оцінили «Голий пістолет» з Ліамом Нісоном і Памелою Андерсон, називаючи стрічку ледь не найкращою комедією останнього десятиліття.

На момент написання статті «Голий пістолет» мав 91% на Rotten Tomatoes (на основі 112 рецензій) і 78/100 на Metacritic (на основі 33 рецензій).

Новий «Голий пістолет» — це продовження відомої трилогії, де головну роль на цей раз взяв на себе Ліам Нісон, як Френк Дребін-молодший (сина персонажа Леслі Нільсена). Доповнюють акторський склад Памела Андерсон, Пол Волтер Хаузер, Кевін Дюран, Денні Х’юстон, Ліза Коші, Коді Раннелс та Сі Сі Ейч Паундер. Режисером виступив Аківа Шаффер, який також написав сценарій у співпраці з Деном Грегором та Дагом Мандом.

«Злочинний світ кидає усе нові й нові виклики, а покоління досвідчених поліцейських йде на заслужений відпочинок. Їхню справу мають підхопити молоді та амбітні співробітники поліції. Гарний приклад — лейтенант Френк Дребін-молодший. Він завжди любив свого татка, однак щоб бути гідним його спадщини цього не достатньо», — з офіційного синопсиса.

Спроби відродити трилогію робили ще у 2009 та 2013 роках, поки зрештою Paramount не вдалось зрушити проєкт з мертвої точки чотири роки тому. Сценарій фільму неодноразово переписували, аби рівень гумору відповідав попереднім частинам. Судячи з перших рецензій, творцям це вдалось.

«”Голий пістолет” — це дурість. Кажу це всім серцем і в усіх сенсах цього слова: оновлення класичних пародій на поліцейські фільми 2025 року за участю Леслі Нільсена — ідіотське, безглузде та відверто абсурдне… Мені сподобалися всі 85 хвилин, і я не можу дочекатися, щоб побачити його знову, просто щоб підхопити будь-які жарти, з яких я сміявся, або кумедні маленькі знаки, які пропустив», Ерік Адамс, IGN.

дурість. Кажу це всім серцем і в усіх сенсах цього слова: оновлення класичних пародій на поліцейські фільми 2025 року за участю Леслі Нільсена ідіотське, безглузде та відверто абсурдне… Мені сподобалися всі 85 хвилин, і я не можу дочекатися, щоб побачити його знову, просто щоб підхопити будь-які жарти, з яких я сміявся, або кумедні маленькі знаки, які пропустив», «”Голий пістолет” дає нам надію, що Голлівуд не забув, як сміятися. Йому просто потрібно повернутися в минуле, щоб знайти втрачене джерело сміху… Зі швидкими жартами та акторським складом, який намагається грати все абсолютно прямо, цей відверто кумедний фільм є бажаним поверненням у часи, коли нам не завадить кілька хороших жартів», Пітт Хаммонд, Deadline.

«Найголовніше, що там, де багато перезавантажень та відроджень здаються способом спробувати щось нове під виглядом ностальгії, “Голий пістолет” залишається вірним своєму корінню та більше схожий на окремий сиквел. Як результат, йому вдається розважити своїх шанувальників чимось свіжим, залишаючись вірним фірмовій безглуздості франшизи, щоб залучити нову, молодшу аудиторію, яка, можливо, раніше не бачила чогось подібного. Хоча це велика авантюра, вона окупається найкращим чином», Ніколас Брукс, CBR.

«Це комедія, яка сумує за минулим, але не жертвує прогресом, щоб його повернути. Комедія, яка постійно використовує реальність для жартів. Комедія, яка згадує все — від Ілона Маска до расово вмотивованого поліцейського насильства — і при цьому не дає власним моральним посилам затьмарити гумор. Тут навіть є слово, яке може змусити активістів і провокаторів сміятись над одним і тим самим жартом», Девід Ерліх, IndieWire.

В українському прокаті «Голий пістолет» транслюється відсьогодні, 31 липня.