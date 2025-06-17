У трейлері «Голого пістолета» Ліам Нісон пародіює фільм «Патруль» та влаштовує стрілянину в черзі туалету

Скриншот з трейлера «Голого пістолета» / Paramount Pictures

Вийшов другий трейлер «Голого пістолета» — Ліам Нісон безперестанку п’є каву, а потім влаштовує стрілянину в черзі туалету.

Paramount Pictures представила другий трейлер абсурдної культової кримінальної комедії. Головну роль Френка Дребіна-молодшого закріпили за Ліамом Нісоном, який зіграє сина легендарного героя оригінальних фільмів. Схоже, майбутній фільм намагається поєднати класичний абсурд «Голого пістолета» з тропами бойовиків, в яких сам Нісон став відомим.

Одним з таких прикладів стала сцена, натхненна фільмом «Патруль» (End of Watch)

У ролику є момент, де Дребін-молодший відчайдушно шукає туалет після того, як випив забагато кави та переїв булочок. Замість жорстокого і напруженого моменту з «Патруля» з’являється пародія — на екрані Нільсон влаштовує стрілянину, щоб потрапити в кабінку першим.

В решті трейлеру Ліам Нісон вплутується в халепи, нелогічні ситуації та перевтілюється в маленьку дівчинку. Цю сцену показали ще в першому трейлері, коли син того самого поліцейського-дурня озброївся бойовим льодяником — аналогом сюрикена. Але все-таки «родзинкою» був Ліам в шкільній формі з трусами у горошок, який стоїть в пафосній позі переможця.

Крім Ліама, акторський склад «Голого пістолета» очолили не останні обличчя. Наприклад, Памела Андерсон виконає роль коханої героя (переосмислення образу Прісцилли Преслі з оригіналу), а капітаном Едом стане Полом Волтером Хаузером. Ще до ролей долучилися WWE-зірка Коді Роудс, Сі Січ Паундер, Кевін Дюран, Ліза Коші, Едді Ю та Денні Х’юстон.

Фільм продюсують Сет Макфарлейн та Еріка Хаґґінс, зате сценарій написали Аківа Шаффер, Ден Ґреґор і Даг Манд. Це буде пряме продовження традиції класичних стрічок, які зібрали понад $216 млн у прокаті. Світова прем’єра запланована на 1 серпня.

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Джерело: Variety