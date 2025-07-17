Новини Кіно 17.07.2025 comment views icon

Перші реакції на «Голий пістолет» з Ліамом Нісоном — неймовірно смішна дурня, варта «Оскару»

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Перші реакції на «Голий пістолет» з Ліамом Нісоном — неймовірно смішна дурня, варта «Оскару»
«Голий пістолет»

Майбутній «Голий пістолет» з Ліамом Нісоном обіцяє багато дурних жартів і абсурду. Критики назвали стрічку саме тією безглуздою комедією, на яку всі сподівалися.

Перші глядачіі залишилися з купою позитивних емоцій після перегляду фільму. У цьому сиквелі Нісон грає Френка Дребіна-молодшого — сина героя Леслі Нільсена з оригінальної трилогії. Фільм вийде у кінотеатрах 1 серпня 2025 року, а першими враженнями вже поділилися журналісти, які побували на закритих показах:

  • Джеффрі Вега, редактор IGN: «Я подивився “Голий пістолет” — і можу сказати: таки знову знімають, як колись! У фільмі купа чудових жартів, і видно, що творці отримали справжнє задоволення, створюючи справжню комедію».
  • Кетсі Стефан, журналістка Variety: «”Голий пістолет” — це неймовірно дурнувате кіно, і я кажу це як найвищу похвалу. Фільм дуже точно передає дух стрічок з Леслі Нільсеном, які я обожнював у дитинстві».
  • Користувач X @JimmyHemphill: «Я ні перед ким не схиляюсь у своєму захопленні оригінальним “Голим пістолетом”, тож радий повідомити — нова частина просто фантастична. Якби у світі була справедливість, Ліам Нісон отримав би “Оскар”».

У новому фільмі можна чекати повернення класичного абсурдного гумору, властивого оригінальній трилогії. Наприклад, в попередньому трейлері Ліам Нісон не хотів стояти в черзі до вбиральні — не розгубився та влаштував стрілянину. Краще такий лайфхак не записувати (по можливості). Також навряд чи вдасться так просто стерти з пам’яті Ліама в шкільній формі з трусами у горошок. Крім нього, до акторського складу долучилися Памела Андерсон, Пол Волтер Хаузер, Баста Раймс і Коді Роудс.

Оригінальний «Голий пістолет» стартував як серіал «Поліцейський загін», а у 1988 році перетворився на кінофраншизу з трьома фільмами. Новий сиквел, судячи з перших відгуків, не просто експлуатує старе ім’я, а намагається зберегти той самий стиль і настрій. А як воно буде в реальності зможемо дізнатися через два тижні.

Джерело: Games Radar

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