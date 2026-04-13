Paramount прощається з серіалом "Зоряний шлях": нових сезонів не буде, а декорації знищують й розпродають

Paramount+ не планує продовження серіалу “Зоряний шлях: Дивні нові світи”. Атрибут та декорації знищують й розпродають.





Зазначається, що зйомки 5 фінального сезону завершились у грудні 2025 року. Наразі епізоди проходять постпродакшн, а прем’єра очікується у 2027 році. Дати 4 та 5 сезонів “Зоряний шлях: Дивні нові світи” вже заплановані. Зокрема, прем’єра четвертого сезону має відбутись влітку 2026 року. Якщо його прем’єра відбудеться після 2 та завершального сезону серіалу “Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту”, скорочений до 6 епізодів 5 сезон “Дивних нових світів” стане завершальним.

Очікується, що у фіналі 5 сезону Томас Джейн зіграє доктора Леонарда Маккоя. Скоріш за все, він з’явиться у цій ролі усього один раз. Це має бути фінальний епізод, який покаже перший день капітана Джеймса Кірка на посаді капітана корабля “Ентерпрайз”.

Відомо також, що Кай Муракамі зіграє Хікару Сулу, який також має з’явитись у фінальному епізоді. Водночас декорації до серіалів “Зоряний шлях: Дивні нові світи” та “Академія зоряного флоту” знищуються або виставляються на аукціон. Це означає скасування запланованого раніше спін-оффу “Зоряний шлях: Перший рік”, який мав показати перший рік капітана Кірка на борту “Ентерпрайз”.

Раніше ми писали, що франшиза Paramount+ наразі переживає перехідний момент, де серіали “Діскавері”, “Пікар”, “Нижні палуби” та “Вундеркінди” завершили своє існування, а недавній “Зоряний шлях: Розділ 31” з Мішель Єо зазнав абсолютного провалу. “Зоряний шлях: Секція 31” — це перший телевізійний фільм у франшизі, створений Алексом Курцманом. По суті стрічка є продовженням серіалу “Зоряний шлях: Дискавері”.





Джерело: ScreenRant