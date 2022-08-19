Dodge показала концепт електромобіля Charger Daytona SRT зі штучним звуком роботи двигуна та іншими функціями для любителів маслкарів

Компанія Dodge представила свій перший електричний маскар – концепт Charger Daytona SRT. Двохдверне купе позиціонується як попередня версія першого електромобіля автовиробника, виробництво якого очікується у 2024 році.

Як правило, електромобілі видають невеликий шум у русі. Це пов’язано з відсутністю двигуна внутрішнього згоряння. Але маслкари славляться своїм звуком працюючого двигуна. Щоб не розчаровувати шанувальників, інженери Dodge оснастили електричну версію Charger Daytona SRT штучним шумом двигуна. Dodge називає «шум вихлопу BEV» (Battery Electric Vehicle – електромобіль на акумуляторних джерелах живлення) першим у своєму роді.

Зовнішній вигляд концепту Dodge Charger Daytona SRT балансує між ретро та футуризмом, зберігаючи при цьому аеродинамічний вигляд, властивий маслкарам. Наслідуючи спадщину Dodge, передня частина має великий отвір для проходження повітря, який компанія називає R-Wing.

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В автомобілі реалізовано кілька запатентованих рішень. Наприклад, система автомобіля Fratzonic Chambered Exhaust (слово «Fratzonic» – це відсилання до логотипа Dodge, що використовувався в 1960-х і 70-х роках під назвою «Fratzog»), може забезпечувати звуковий тиск 126 дБ, «що робить його таким же гучним, як Dodge із двигуном Hellcat». Ця система пропускає звук через підсилювач та камеру налаштування, розташовані в задній частині автомобіля. Представник компанії порівняв її з духовим органом із камерами та трубами. І ще в автомобілі використовується багатошвидкісна трансмісія з електромеханічним перемиканням передач, яку автовиробник називає eRupt. Вона повинна забезпечити динаміку водіння, властиву автомобілям із потужними ДВС. eRupt «забезпечує характерні точки перемикання, відкидаючи плечі на спинки сидінь у справжньому стилі Dodge». Ще передбачена функція PowerShot push-to-pass, яка забезпечує «приплив адреналіну шляхом збільшення кінських сил для швидкого прискорення» після натискання кнопки на кермі.

На жаль, автовиробник не поспішає ділитися споживчими характеристиками електромобіля Dodge Charger Daytona SRT такими як місткість акумулятора, запас ходу або швидкість зарядки. Поки що відомо лише про використання системи повного приводу та 800-вольтової силової установки Dodge Banshee. Остання дозволить електромобілю заряджатися на станціях швидкого заряджання постійного струму потужністю до 350 кВт (якщо вона увійде до серійної версії).

Джерело: The Verge