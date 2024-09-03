«Доки він не почав скиглити»: Рідлі Скотт пояснив, чому не радився з Расселом Кроу щодо «Гладіатора II»

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Зважаючи на долю Максимуса в оригінальному «Гладіаторі», його поява на екрані у продовженні й не передбачена — однак Рассел Кроу міг би бути залучений до стрічки як продюсер.

У новому інтерв’ю режисер «Гладіатора» Рідлі Скотт уникнув прямої відповіді на питання, чому Кроу не залучили до роботи, та відбувся жартом, однак зазначив, що вважає Рассела одним із найкращих акторів.

«Сюжет, чесно кажучи, був у нас під носом. Ми думали, що це занадто просто. У нас хороші стосунки з Расселом. Сподіваюся так і буде. Доки він не почне скиглити про те, що з ним не порадилися. Нащо це? Він же мертвий», — заявив Скотт.

Сам Кроу раніше заявляв, що почувається дещо «некомфортно», зважаючи на знімання сиквела «Гладіатора», і натякав, що йому дещо не подобаються певні сюжетні лінії:

«Мені трохи некомфортно від того факту, що вони роблять ще один фільм. Звісно, я мертвий, і не можу впливати на події. Але дещо з того, що я бачив — ні, ні, ні, це не відповідає моральній подорожі цього персонажа. Але я нічого не можу сказати, це не моє місце. Я у шести футах під землею».

«Гладіатор II» тісно пов’язаний з оригінальним фільмом і розповідає про вже дорослого сина Луціли та племінника імператора Коммода Луція (Пол Мескаль), який змушений, як і Максимус, постати на арені Колізею, після того, як його дім зруйнували сучасні правителі-тирани.

Перший трейлер фільму вийшов на початку липня, однак стикнувся з гострою критикою — глядачам серед іншого не сподобався реп Jay-Z у Римській імперії, а саме відео отримало більше дизлайків, ніж вподобань. Згодом Рідлі Скотт у намаганнях повернути увагу аудиторії заявив, що «Гладіатор II» — це найкращий фільм в його кар’єрі.

Зважаючи на численні сцени кривавих боїв, як і попередник, «Гладіатор II» отримав рейтинг R. В українському прокаті сиквел дебютує 14 листопада.

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Джерело: Screen Rant

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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