«Гладіатор II» отримав рейтинг «для дорослих» — через жорстокі та криваві сцени насилля

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Рідлі Скотт повертається до Стародавнього Риму цієї осені з сиквелом хітового бойовика «Гладіатор».

Як і попередник, «Гладіатор II» отримав рейтинг R, який свідчить про те, що у фільмі будуть показані сцени, призначені виключно для дорослої аудиторії. Йдеться зокрема, про жорстокі та криваві кадри з насиллям.

Сиквел тісно пов’язаний з оригінальним фільмом, оскільки розповідає про вже дорослого сина Луціли та племінника імператора Коммода Луція, який змушений, як і Максимус, постати на арені Колізею, після того, як його дім зруйнували сучасні правителі-тирани.

Луція зіграв Пол Мескаль, тоді як Коні Нільсен повторить роль Луціли. Педро Паскаль втілює образ римського генерала Марка Акація (і, схоже, головного опонента в бою для Луція), Фред Хечінгер та Джозеф Квінн грають нових тиранів-імператорів, а Дензел Вашингтон — хвацького можновладця Макрінуса.

Раніше Рідлі Скотт заявив, що вважає «Гладіатор II» своїм найкращим фільмом, попри те, що в доробку режисера ще багато таких хітів, як «Чужий» чи «Той, хто біжить по лезу». Ймовірно, Скотт намагається таким чином зберегти увагу глядачів, які були дещо розчаровані першим трейлером фільму, де на тлі подій в Колізеї раптово зазвучав реп Jay Z.

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В українських кінотеатрах «Гладіатор II» дебютує 14 листопада.

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