Doom запустили на зарядці Anker Prime Charger: допомогли 2,26" дисплей і CPU на 150 МГц

Ще один день — і ще одна історія про запуск Doom на пристрої, який для цього зовсім не призначений. Однак цього разу результат виявився особливо вдалим: класична гра працює “краще, ніж очікувалося”, як зазначив ентузіаст Аарон Крістофель. Найцікавіше те, що новим носієм Doom став не якийсь портативний гаджет, а настільний зарядний пристрій Anker.

Йдеться про модель Anker Prime Charger (ціна близько $200). Це топове рішення компанії для настільного використання з, можна сказати, надмірними характеристиками. Частина з них жодним чином не впливає на запуск гри: Doom не потрібні 250 Вт потужності Power Delivery, шість USB-портів чи фірмова технологія GaNPrime.

Для гри значно важливішими стали дисплей і процесор. Зарядний пристрій Anker Prime Charger оснащено кольоровим екраном діагоналлю 2,26 дюйма з роздільною здатністю 480×200 пікселів, а також SoC Synwit SWM34S з ядром Arm Cortex-M33 (150 МГц), 8 МБ оперативної пам’яті SDRAM та 16 МБ постійної пам’яті. Саме цього виявилося достатньо, щоб запустити гру 1993 року, коли домашні ПК зазвичай працювали на одноядерних CPU з частотою близько 25-33 МГц. Крістофель знизив роздільну здатність в грі, аби досягти показаного рівня продуктивності.

Найбільш дивує те, що Anker Doom виявилася не просто експериментом, а цілком іграбельною. Для керування використовується лише одна поворотна кнопка праворуч від дисплея. Обертанням можна рухатися вперед або назад, комбінація обертання з натисканням змінює напрямки на вліво й вправо. Просте натискання кнопки відповідає за стрільбу та відкриття дверей. Аудіо у грі відсутнє. Єдиним “звуковим супроводом” можна назвати клацання й прокручування самої кнопки, які йдуть у такт ретро-бійні на екрані.

Крістофель підкреслив, що цей порт Doom працює “повністю без апаратних модифікацій”. Для завантаження програмного коду він використав лише роз’єм для відладки, тому ззаду видно кілька додаткових дротів.

Цей проєкт стає ще одним прикладом того, як Doom адаптували для найнесподіваніших пристроїв. До подібних експериментів уже входять запуск гри на самій лише відеокарті, будильнику, тесті на вагітність, мастурбаторі та навіть за допомогою кишкових бактерій.

