Дрони та роботи: армія США тестує нові інструменти для проривів мінних полів

Великі мінні поля суттєво ускладнили хід контрнаступу ЗСУ у 2023 році. У США розробляють нові способи розв’язання цієї проблеми, активно застосовуючи дрони та роботи. Передбачається, що у майбутньому саперам не потрібно буде ризикувати життям на полі бою, а інженерні війська зможуть розмінувати території віддалено.

Інженери 20-ї інженерної бригади 18-ї повітряно-десантної дивізії у Форт-Ліберті взяли участь у багатоденному експерименті з перевірки різних варіантів прориву загороджень колючого дроту, танкових загороджень «зуби дракона» та глибоких ровів. При цьому найбільшого прогресу наразі вдалося досягти завдяки дронам, які армія використовує для визначення місць розташування ворожих мін, сказав майор Скотт Рейберн.

За словами Рейберна, армія провела випробування безпілотних платформ, таких як SkyRaider та невеликого квадрокоптера Anafi. Потім інженери встановили на дрони різні датчики, у тому числі LiDAR, щоб скласти карту можливих місць встановлення мін. За словами Рейберна, дуже важливо використовувати кілька типів датчиків для виявлення мін, оскільки жодна камера не здатна передати всю необхідну інформацію. Крім того, що більше датчиків встановлено на одному дроні, то швидше інженер зможе оцінити масштаб мінного поля супротивника. Навпаки, дрони, оснащені лише одним типом датчиків, змушують солдатів вручну створювати складане зображення, що складається з кількох прольотів дронів, сказав Рейберн. Хоча більші дрони, здатні нести більше датчиків, легше збити, тому потрібно шукати компроміс.

Програмне забезпечення допомагає ідентифікувати міни після збирання даних. При цьому система SORID Управління військово-морських досліджень розглядається як один з найбільш перспективних інструментів. Такі системи за допомогою машинного навчання можуть визначити, які типи мін є на полі.

Для того, щоб зруйнувати ці бар’єри, інженери звернулися до комерційно доступних рішень. Серед випробуваних машин були колісний армійський робот S-MET розміром з візок для гольфу та гусеничний робот EMAV розміром приблизно з автомобіль. За словами Рейберна, S-MET довів свою здатність руйнувати колючий дріт. Інженери також успішно адаптували EMAV для стрілянини з армійського ракетного комплексу MICLIC, здатного миттєво розмінувати мінні поля. Окрім військових роботів, один бульдозер Caterpillar дистанційно засипав траншею.

Загалом військові були задоволені отриманими результатами. З усім тим, солдатам потрібно більше часу, щоб освоїтися з технікою, яка ще не впроваджена в армії.

Джерело: defenseone

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