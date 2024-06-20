Ребека Фергюсон каже, що серіал «Таємниця бункера» / Silo може отримати аж 4 сезони, а другий — містить «темні й божевільні» епізоди

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Зірка серіалу «Таємниця бункера» (Silo) від Apple TV+ Ребека Фергюсон розповіла про свої враження від майбутнього другого сезону. Також акторка розкрила, що заплановано чотири сезони, і що вона знає, чим усе закінчиться.

Фергюсон досить впевнено почувається як виконавиця головної ролі та одночасно виконавча продюсерка:

«Мене не хвилюють наслідки того, що я висловлююсь, чи кажу «ні», чи виступаю вперед», — каже вона.

Події першого сезону «Таємниці бункера», заснованого на трилогії романів письменника Г’ю Гоуї, відбуваються в межах громади, яка живе всередині гігантського бункера під землею, оповитого таємницями. Поверхні нібито не придатна для проживання, але Джульєтта, яку грає Фергюсон, починає у всьому сумніватися.

Початково Ребека Фергюсон відхилила запропонований сценарій через зайнятість, проте на цьому все не завершилося:

«Вони повернулися і сказали: «Що тобі не сподобалося?» і я сказала: «Ну це й це», а потім вони повернулися й змінили це. Увесь сценарій ожив для мене, а потім Грем Йост запропонував мені бути виконавчим продюсером. І це не жарт, я … загуглила: «Яка різниця між виконавчим продюсером та продюсером?», — згадує Фергюсон.

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Ребека каже, що доклала багато роботи, щоб підготуватися до першого сезону серіалу. Вона описала його як «як Індіана Джонс під землею», але акторка творчо віднеслася до створення образу Джульєтти.

«Я хотіла не ходити так, як завжди. Я подумала, що станеться, якщо я стану повністю інтровертом? А що, якщо їй некомфортно з людьми та середовищем? … Це весело!», — саме це було втілено у Джульєтті, вона здавалася задерев’янілою та відчувала дискомфорт під час розмов з іншими.

«Другий сезон темний. Це божевільний захопливий сезон. Він величезний», — каже акторка.

Ребека Фергюсон дуже хоче довести «Таємницю бункера» до кінця. Поки серіал продовжений лише до 2 сезону, знімання якого завершилися на початку цього року (дата виходу поки невідома). Але Фергюсон розповідає, що вона має контракт на чотири сезони та сподівається закінчити історію, і знає, чим це все закінчиться.

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Джерело: Wired

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