banner
Новини Кіно 23.04.2026 comment views icon

"Таємниця бункера" / Silo 3 сезон отримав тизер та дату виходу: нові подробиці сюжету

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новин

Ребекка Фергюсон у ролі Джульєтти в серіалі "Таємниця бункера"

Постапокаліптичний серіал “Таємниця бункера” / Silo повернеться з третім сезоном уже 3 липня 2026 року. Новий тизер не лише підтвердив дату прем’єри, а й натякнув, що шоу серйозно зміниться і не буде схожим на перші два сезони одного з найкращих науково-фантастичних серіалів Apple TV.


Хоч відео показує лише фрагменти майбутніх подій, воно дає зрозуміти напрямок розвитку сюжету. Автори й раніше дозволяли собі відхилення від книг Г’ю Гауї, і третій сезон, схоже, продовжить цю тенденцію.

Новий підхід до історії в серіалі “Таємниця бункера”

Другий роман трилогії — Shift — майже повністю побудований як флешбек. Він пояснює походження підземних бункерів і події, які призвели до апокаліпсису. Оскільки фінал другого сезону серіалу збігається з завершенням першої книги Wool (“Бункер. Книга 1: Вовна”), логічно, що далі історія піде саме цим шляхом.

Тизер підтверджує, що глядачам покажуть, як виглядав світ до катастрофи та чому люди змушені були переселитися під землю. У кадрах видно контраст — зелений і живий світ змінюється на зруйновану реальність.


Водночас серіал “Таємниця бункера” не копіюватиме книгу повністю. У романі головна героїня з’являється лише наприкінці, але в серіалі Ребекка Фергюсон залишиться в центрі подій. Це означає, що сюжет паралельно розвиватиметься у двох часових лініях — минулому і теперішньому.

Один із ключових поворотів — стан Джульєтти після подій другого сезону. Вона виживе після інциденту в термічній камері, але втратить пам’ять. Поки вона відновлюється, Бункер 18 зіткнеться з новою загрозою, ймовірно, пов’язаною з Каміллою Сімс.

Втрата пам’яті змінює баланс сил. Попри довіру людей, Джульєтта не зможе одразу очолити спільноту. Це відкриває шлях для Камілли, яка може захопити владу і змінити ситуацію після подій другого сезону.

Якщо Бернард виживе, він, ймовірно, допоможе Джульєтті повернути пам’ять і протистояти новій загрозі. Адже у фіналі другого сезону його погляди помітно змінилися.

Паралельно серіал “Таємниця бункера” покаже події “до катастрофи”. У центрі цією сюжетної лінії будуть журналістка Гелен Дрю та конгресмен Деніел Кін, які розкривають змову, що призводить до трагедії.

Що далі

Якщо третій сезон “Таємниця бункера” охопить події Shift, то четвертий може завершити історію, адаптувавши фінальну книгу Dust. Отже, серіал рухається до логічного завершення.

Джерело: screenrant

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати