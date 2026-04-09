Ребекка Фергюсон у ролі Джульєтти

Вже влітку цього року вийде 3 сезон “Таємниця бункера”, одного з найкращих науково-фантастичних серіалів Apple TV. Для фанатів гарною новиною стане участь Ребекки Фергюсон у ролі Джульєтти. І це не просто продовження з поверненням героїні. Це фактично змінює логіку оригінальних книг Г’ю Гові.





Інший сюжет

“Таємниця бункера” (Silo) — це науково-фантастичний серіал, створений Ґремом Йостом за мотивами серії романів письменника Г’ю Гоуї. Сюжет розгортається в майбутньому, де залишки людства проживають у величезному підземному бункері, а вихід за його межі призводить до майже миттєвої смерті. Фергюсон грає інженерку Джульєтту, яка після смерті близької людини, намагається розслідувати таємниці створення побудови.

Серіал від Apple TV+ із самого початку не копіює книги буквально. Автори вже змінювали тон історії, характер героїв і додавали нових персонажів. При цьому зберігали головну ідею.

Фінал 2-го сезону серіалу “Таємниця бункера” збігається з подіями першої книги Wool (“Бункер. Книга 1: Вовна”). Логічно було б очікувати, що третій сезон адаптує другу книгу — Shift. Але тут і починається головна різниця.





У книзі Shift події відбуваються задовго до основної історії. Там інші герої, інший час і багато уваги приділено походженню бункерів. Джульєтта з’являється лише наприкінці.

У серіалі все інакше. Ребекка Фергюсон повертається як ключовий персонаж. Це означає, що історія не піде повністю в минуле. Новий сезон, ймовірно, поєднає два часових пласти. Глядачам покажуть і минуле, і теперішнє. Через це історія виглядатиме більш динамічною.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Такий підхід дозволить одночасно розкрити походження бункерів і продовжити події в бункері 18. Це важливо для тих, хто слідкує за серіалом із першого сезону.

Новий конфлікт

У фіналі другого сезону натякнули на нову сюжетну лінію. Дружина Сімса — Камілла — може стати ключовим гравцем у третьому сезоні. Її готують до ролі головної політичної суперниці Джульєтти. І тут важливий момент полягає у тому, що у книгах такого персонажа взагалі немає.

Це означає, що серіал ще сильніше відійде від першоджерела. Але водночас отримає більше простору для нових сюжетів. Різкі відхилення від книг часто викликають критику. Але в цьому випадку рішення виглядає логічним.

Якби третій сезон повністю перейшов у минуле і прибрав знайомих героїв, частина глядачів могла б втратити інтерес. Джульєтта вже стала центральною фігурою історії і має чимало прихильників серед глядачів. У другому сезоні її сюжет майже не рухався до фіналу. Третій сезон має виправити це і дати більше розвитку.

Також формат серіалу дозволяє додати нові сюжетні лінії, яких не було в книгах. І саме це може зробити історію глибшою.

Третій сезон серіалу “Таємниця бункера” вийде влітку 2026 року. Автори вже заклали основу для подальшого розвитку, тому проблем із темпом історії, як у другому сезоні, може не бути.

Вже зараз можна зробити висновок, що серіал “Таємниця бункера” поступово відходить від книг і будує власну історію. Повернення Джульєтти як головної героїні — ключ до цього підходу. І вже відомо, що серіал отримав 4 сезон, який повинен завершити історію. Проте наразі відсутня інформація про строки його показу.





Джерело: screenrant