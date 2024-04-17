Відеоінтерв’ю з Дуровим, яке взяв Карлсон: про нейтралітет Telegram, тиск ФБР, Apple та Google, Ілона Маска та Марка Цукерберга

Сьогодні вночі вийшло те саме інтерв’ю із засновником Telegram Павлом Дуровим, яке взяв знаменитий пропагандист Такер Карлсон. Як і передбачалося — це суцільний потік самопіару Telegram й звісно ж «героїчної боротьби» Ілон Маска Дурова за свободу слова та таємницю листування. У цьому дописі наведемо деякі головні тези з інтерв’ю, які підсвічені у заголовку.

Частину, де Павло Дуров вчергове намагається спростувати свою приналежність до росії, можете за бажання переглянути самі, а ми лише нагадаємо, що один із творців і колишній гендиректор російської соцмережі вконтактє, яку в Україні заборонили та заблокували ще у 2017 році, ніколи прямо не називав рф агресором та терористом, яка розв’язала війну з єдиною метою — геноциду українців та знищення України як держави.

В годинному інтерв’ю Дуров розповів, що у 2013 році відмовився видати персональні дані користувачів вконтактє, які займалися організацією протестів в Україні, на вимогу російської сторони, і виїхав з рф. Засновник Telegram розповів, що намагався вести бізнес у різних точках світу: Берліні, Лондоні, Сінгапурі, Сан-Франциско. Але всюди йому заважала бюрократія. Зрештою, «сім років тому» він приїхав ОАЕ, і відтоді ні про що не шкоду. Головною перевагою ОАЕ Дуров вважає дотримання «нейтралітету» як одного з основоположних принципів зовнішньої політики.

«ОАЕ — нейтральна, невелика країна, яка хоче жити з усіма в мирі й злагоді, не має геополітичних союзів з жодною світових наддержав. І тому це найкраще місце для такої нейтральної платформи, як Telegram, адже ми маємо бути певними, що зможемо захистити конфіденційність наших користувачів і їх право на свободу слова». Павло Дуров, творець Telegram

В інтерв’ю Павло Дуров згадав про переслідування з боку ФБР та інших спецслужб США, які чіплялися до нього в аеропорту та приходили додому, щоб дізнатися деталі щодо роботи месенджера. Також він розповів, як під час останнього візиту в США місцеві служби намагалися дізнатися в одного з розробників Telegram, які відкриті бібліотеки використовує продукт і намагалися переконати його додати в код «деякі інструменти».

Засновник Telegram поскаржився, що через нейтральність месенджер постійно знаходиться під тиском з боку урядів різних країн, але найбільше тиснуть Apple та Google, які постійно зловживають монопольним становищем і легко можуть видалити клієнти Telegram зі своїх магазинів за порушення внутрішніх правил. За словами Дурова, Apple та Google використовують узагальнені формулювання правил, щоб інтерпретувати та застосовувати відповідно до власних інтересів. Раптом що, це дуже давня пісня.

Що ще розповів Павло Дуров в інтерв’ю:

Щомісячно Telegram користується 900 млн осіб (до кінця 2024-го він очікує зростання до 1 млрд) і щодня в месенджері реєструються по 2,5 млн нових користувачів, і це при нульових витратах на рекламу. За словами Павла Дурова, аудиторія Telegram росте винятково органічно, тоді як конкуренти вливають «десятки мільярдів доларів» в рекламу і копіюють функції шестирічної давності.

Творець Telegram має на банківському рахунку «кілька сотень мільйонів доларів», тримає частину грошей в біткоїнах. Не витрачає кошти марно на нерухомість, розкішні авто та яхти, а натомість приймає виважені рішення, які мають цінність та значення для близького оточення на 900 млн користувачів Telegram.

Павло Дуров — єдиний та одноосібний власник Telegram. Він же — головний PM, який приймає всі управлінські рішення. Принаймні, з його слів. В Telegram немає HR-відділу, оскільки Дуров вважає його непотрібним, а вся команда розробників — 30 найкращих спеціалістів, «свого роду загін морських котиків».

Досі Telegram не залучав гроші венчурних фондів, щоб зберегти незалежність, і ці принципи лишаються. В найближчих планах вихід на біржу (IPO) не планується, але це можливо в більше віддаленому майбутньому.

Дуров вважає, що його вконтактє свого часу багато в чому перевершила Facebook, а Марк Цукерберг начебто взяв і використав ідею, якою Дуров поділився з ним під час особистої зустрічі.

Засновнику Telegram подобається стиль управління Ілона Маска і те, що саме він купив Twitter (Х), оскільки бізнесмен постійно експериментує і намагається створювати інновації, тоді як інші просто займаються калькуванням ідей інших. Він вважає, що світу треба більше таких інноваторів, як Ілон Маск.

Залишається лише згадати, що вчора Дуров також тизерив ще одне інтерв’ю з невідомим журналістом ліберальних поглядів.

Бізнес англійська від Englishdom. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

Повна версія відеоінтерв’ю з Дуровим, яке взяв Карлсон

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