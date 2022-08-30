Ілон Маск вважає, що світові потрібно більше нафти, газу та дітей – а ще Starship та автономна Tesla

Важко уявити виробника електромобілів, що агітує за підвищення видобутку нафти та газу. Однак Ілон Маск розуміє важливість короткострокового нарощування їхнього видобутку на тлі ситуації, що склалася у світі. Він говорив про це на конференції з енергетики у Норвегії.

«Насправді я думаю, що нам потрібно використовувати нафту та газ у короткостроковій перспективі, тому що інакше цивілізація впаде», — сказав Маск, — «Ми повинні мати чіткий шлях до сталого енергетичного майбутнього».

Також Маск розповів про проекти, що хвилюють його найбільше: запуск космічного корабля Starship та старт програми повністю автономного водіння в автомобілях Tesla (остання зіткнулася з активною протидією громадських діячив). Генеральний директор Tesla зосереджений на тому, щоб до кінця року у продажу з’явилися повністю безпілотні автомобілі компанії з широким доступом у США та Європі, за умови схвалення державних регулюючих органів.

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«Дві технології, на котрих я зосереджений і які я намагаюся завершити до кінця року, – це вивести наш зореліт на орбіту […], а потім надати автомобілям Tesla можливість самостійного керування.»

Ще одна проблема, що хвилює мільярдера, інженера та візіонера – падіння народжуваності. Він попередив, що низький рівень народжуваності становить небезпеку для цивілізації та є «одною з головних для мене речей, про які слід турбуватися».

Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming — Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022

В Ілона Маска дев’ять дітей, у тому числі й близнюки, котрі таємно народжені від нього минулого року топ-менеджеркою Neuralink. Раніше Маск зауважив, що «вкладає свій внесок» у збільшення населення світу.

Джерело: TechSpot