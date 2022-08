Ілон Маск вважає, що світові потрібно більше нафти, газу та дітей – а ще Starship та автономна Tesla

Важко уявити виробника електромобілів, що агітує за підвищення видобутку нафти та газу. Однак Ілон Маск розуміє важливість короткострокового нарощування їхнього видобутку на тлі ситуації, що склалася у світі. Він говорив про це на конференції з енергетики у Норвегії.

Також Маск розповів про проекти, що хвилюють його найбільше: запуск космічного корабля Starship та старт програми повністю автономного водіння в автомобілях Tesla (остання зіткнулася з активною протидією громадських діячив). Генеральний директор Tesla зосереджений на тому, щоб до кінця року у продажу з’явилися повністю безпілотні автомобілі компанії з широким доступом у США та Європі, за умови схвалення державних регулюючих органів.

Ще одна проблема, що хвилює мільярдера, інженера та візіонера – падіння народжуваності. Він попередив, що низький рівень народжуваності становить небезпеку для цивілізації та є «одною з головних для мене речей, про які слід турбуватися».

Population collapse due to low birth rates is a much bigger risk to civilization than global warming

— Elon Musk (@elonmusk) August 26, 2022