Два місяці у грі Nintendo Splatoon після вимкнення серверів — фанат веде щоденник в X Twitter

Шутер Splatoon мав швидко «померти» після того, як Nintendo закрила 8 квітня сервери консолей 3DS та Wii U. Але одному наполегливому гравцю вдалося грати у Splatoon набагато довше. Користувач Lcd101, самопроголошений «останній гравець Splatoon 1», протримався на нефункціональному сервері понад два місяці.

Lcd101 публікує оновлення у X Twitter. Пост від 10 червня відзначає «63 день у мережі Nintendo» з нагадуванням, що «сьогодні» десять років тому Splatoon було офіційно представлено світові на виставці E3 2014.

Поки Lcd101 гріється в ностальгії, Nintendo, схоже, взялася за Splatoon 2, шутер 2017 року від третьої особи для Switch. Розробник повідомляє, що Splatoon 2 втратив доступ до інтеграції списку друзів з соціальних мереж. Крім того, гравці більше не зможуть публікувати повідомлення безпосередньо в Twitter або Facebook із Splatoon 3.

Шанувальники почали нарікати на той факт, що «Splatoon 2 повільно вмирає», оскільки гравці збираються у Splatoon 3, яка вийшла у 2022 році.

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Джерело: GamesRadar