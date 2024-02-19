Nintendo Switch 2 не повинна з’явитися до 2025 року. Анонс може відбутися раніше

Nintendo повідомляє видавцям, що вихід консолі наступного покоління варто очікувати в першому кварталі 2025 року. Це збігається з виходом оригінальної Switch, яка була анонсована в жовтні 2016 року, але вийшла в березні 2017 року.

Як повідомляється, нещодавно видавці були проінформовані про зміну дати запуску з кінця 2024 року на початок 2025 року, передає Engadget. Кілька джерел повідомили, що вони працюють над іграми для Switch 2, реліз яких заплановано на початок 2025 року. Однією з ключових ігор може бути довгоочікувана Metroid Prime 4, яка все ще перебуває у графіку випуску Nintendo, але не має конкретної дати.

Раніше цього місяця Nintendo дещо підвищила прогноз продажів консолі Switch у 2024 фінансовому році з 15 млн до 15,5 млн порівняно з 18 млн та 23 млн у 2022 та 2021 роках відповідно.

Про майбутній пристрій відомо небагато, включаючи назву. Ходять чутки, що вона матиме зворотну сумісність зі Switch. Скорше за все це буде еволюційним (не революційним) розвитком, а цінник має вписуватися в $400.

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