13.04.2026

Чоловік кинув коктейль Молотова в будинок Сема Альтмана, — поліція Сан-Франциско

Андрій Шадрін

Сем Альтман / Photo: MotherJones.com & Assoiciated Press

Молодий чоловік був заарештований поліцейським департаментом Сан-Франциско після того, як він нібито кинув коктейль Молотова в будинок генерального директора OpenAI Сема Альтмана, повідомляє The New York Times.


У заяві, опублікованій в X, поліція Сан-Франциско написала, що близько 7:12 за східним часом відреагувала на виклик для розслідування пожежі в районі Норт-Біч у Сан-Франциско.

“На місці події офіцери дізналися, що невідомий чоловік кинув підпалювальний вибуховий пристрій у будинок, спричинивши пожежу на зовнішніх воротах”.

Після того, як чоловік утік пішки, поліція знайшла і заарештувала його приблизно через годину, реагуючи на скаргу підприємства стосовно “невідомого чоловіка, який погрожував підпалити будівлю”. Цим підприємством виявилася штаб-квартира OpenAI, а підозрюваний виявився тим самим чоловіком, який кинув коктейль Молотова в будинок Альтмана.

“Раніше сьогодні вранці хтось кинув коктейль Молотова в будинок Сема Альтмана, а також погрожував нашій штаб-квартирі в Сан-Франциско. На щастя, ніхто не постраждав”, — підтвердив представник OpenAI у заяві для Wired.

Підозрюваного встановили як 20-річного Деніела Алехандро Морено-Гаму з Техасу. Його помістили до в’язниці округу Сан-Франциско за підозрою у замаху на вбивство, підпалі, вибуху руйнівного пристрою з умислом заподіяти шкоду, кримінальних погрозах і зберіганні займистих матеріалів.


“Ми дуже вдячні за швидке реагування поліції Сан-Франциско та підтримку з боку міста у забезпеченні безпеки наших співробітників. Особа перебуває під вартою, і ми допомагаємо правоохоронним органам у їхньому розслідуванні”, — додали у OpenAI.

У міру того як штучний інтелект стає все більш поширеним явищем, він також стає все більш суперечливим. Хоча дедалі більше людей продовжують користуватися інструментами штучного інтелекту, суспільна реакція на проникнення цієї технології — будь то в ігровій індустрії чи у сфері обслуговування клієнтів — дедалі більш негативна.

Альтман відповів на атаки розгорнутим дописом у блозі, де, зокрема, написав:

“Я розуміючи антитехнологічні настрої, і технології справді не завжди йдуть на користь усім. Але загалом я вірю, що технологічний прогрес здатний зробити майбутнє неймовірно хорошим — для вашої родини і для моєї. Поки ми ведемо цю дискусію, варто де-ескалувати риторику й тактику і намагатися влаштовувати менше вибухів у менших будинках — і в переносному, і в буквальному сенсі”.

Іінцидент із коктейлем Молотова став не першим випадком погроз на адресу компанії. У листопаді минулого року чоловік, який погрожував вбивством у кількох офісах OpenAI в Сан-Франциско, змусив компанію ввести режим повної готовності.

Того самого місяця антиШІ-активіст, який прикував себе до кампусу OpenAI і пізніше постав перед судом за незаконне проникнення, зник після того, як його друзі повідомили поліції про його натяки на насильницькі плани.

Тиждень нападу також позначився стріляниною біля будинку одного з виборних чиновників штату Індіана — поліція знайшла там записку зі словами “Ні центрам обробки даних”.

Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?
Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0

“Фінансова піраміда” та “Scam Altman”: інвестори та експерти розносять OpenAI

Джерело: Engadget

Прощавай, Sora: OpenAI закриває ШІ-генератор відео
"Дякую вам за працю, ваш час минув": Сем Альтман подякував програмістам
Чіпи йдуть до ЦОД: Sony припиняє продаж карт пам'яті SD та CF
OpenAI відкладає запуск "режиму для дорослих" у ChatGPT: виникли проблеми
Айтішників Meta і OpenAI почали оцінювати за "спалюванням" токенів на ШІ
Криза пам’яті: експерти спрогнозували терміни її завершення
OpenAI шукає таланти: компанія пропонує $500 000 на рік, якщо виконаєте це завдання. Резюме не потрібно
Аналітики прогнозують подальше зростання вартості DRAM та NAND на 63-75%
OpenAI додає в ChatGPT новий тарифний план за $100: що він включає
OpenAI готує "суперпрограму": ChatGPT, браузер і Codex в одному рішенні
ШІ замінить буквально всіх: OpenAI таємно вербує тисячі фахівців, аби ChatGPT засвоїв досвід будь-якої професії
"Британська Енциклопедія" подала позов проти OpenAI через тренування ШІ
OpenAI представила GPT-5.3-Codex: "блискавичний" ШІ для коду з 1000 токенами на секунду
CEO Cloudflare попереджає: до 2027 року ШІ-боти перевищать кількість людей в мережі
OpenAI запускає в ChatGPT бібліотеку для зберігання особистих файлів
OpenAI запустила кастомний ChatGPT, який слідкує за листуванням працівників
Людям, які втратили роботу через ШІ, платитимуть по $1000 щомісяця
Microsoft інтегрує нову модель GPT-5.3 Instant до Microsoft 365 Copilot та Copilot Studio
OpenAI запустила GPT-5.4: до 1 млн токенів контексту, на 33% менше помилок
OpenAI йде у контрнаступ проти Ілона Маска
ChatGPT тепер пояснює математику та фізику через інтерактивні графіки
