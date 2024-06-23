Новини Пристрої 23.06.2024 о 21:07 comment views icon

Microsoft закрила свій підводний ЦОД після 11 років роботи — експеримент визнаний корисним

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Андрій Русанов

Автор сайту

Microsoft закрила свій підводний ЦОД після 11 років роботи — експеримент визнаний корисним

Розділ Технології виходить за підтримки Favbet Tech

Microsoft без оголошення припинила свій експеримент з підводним центром обробки даних Project Natick, який стартував 2013 році. Компанія підтвердила цю новину, а керівник підрозділу Microsoft Cloud Operations Ноель Волш сказала: «Моя команда працювала над цим, і це спрацювало. Ми багато дізналися про роботу під рівнем моря, вібрацію та вплив на сервери. Отже, ми застосуємо ці знання до інших випадків».

Очікується, що в найближчі роки центри обробки даних зростатимуть у геометричній прогресії. Лише минулого року NVIDIA продала понад 3,76 млн процесорів для центрів обробки даних. Очікується, що ці карти споживатимуть 14,3 ТВт*год електроенергії на рік та потребуватимуть потужного охолодження. Близько 40% споживання центрів обробки даних припадає на системи охолодження. Якщо Microsoft зможе знайти спосіб зменшити або навіть усунути ці витрати, вона може зменшити потреби в електроенергії ЦОД.

Microsoft втратила лише 6 з 855 занурених серверів, які вона встановила біля узбережжя Шотландії у 2018 році, проти 8 сервері з загальних 135 у паралельному експерименті компанії на суходолі. Іншими словами, це 0,7% втрат у морі проти 5,9% під час звичайного розташування.

Microsoft закрила свій підводний ЦОД після 11 років роботи — експеримент визнаний корисним

Компанія заявила, що основною причиною такої довговічності є стабільність температури морської води та інертний азот, який використовується для захисту серверів. Коли її запитали, чи буде використання роботів у центрах обробки даних частиною навчання, Волш сказала: «Ми дивимось на робототехніку більше з погляду того, що деякі з цих нових серверів будуть дуже важкими. Як ми можемо це автоматизувати, а не змушувати людей носити щось? Ми вчимося в інших галузях робототехніки, але ми також усвідомлюємо, що нам потрібні люди. Я не хочу, щоб люди хвилювалися за свою роботу».

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Microsoft закрила свій підводний ЦОД після 11 років роботи — експеримент визнаний корисним

У той час як Microsoft завершила дослідження підводного центру обробки даних, Китай розпочав проєкт із зануреними серверами у 2023 році. Компанія не каже, чи плануються інші проєкти з занурення серверів. Раніше повідомлялося, що Microsoft співпрацює з OpenAI для створення суперкомп’ютерного дата-центру штучного інтелекту вартістю $100 млрд. Компанія хоче створити модульні ядерні реактори для  живлення подібних проєктів.

Дата-центр на Місяці. У 2023 році американці побудують перший позаземний центр обробки даних

Джерело: Tom`s Hardware

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