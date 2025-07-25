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Новини Технології 25.07.2025 comment views icon

E-цегла: MIT вироблятиме електропровідні термостійкі блоки для відновлюваної енергетики

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Олександр Федоткін

Автор новин та статей

E-цегла: MIT вироблятиме електропровідні термостійкі блоки для відновлюваної енергетики
E-bricks/Electrified Thermal Solutions

Американська компанія Electrified Thermal Solutions, що раніше входила до складу Массачусетського технологічного інституту (MIT), підписала угоду з HWI щодо виробництва електричної цегли або E-bricks, яка здатна зберігати та віддавати великі обсяги тепла з електрики з використанням відновлюваних джерел. 

Мета полягає у масштабуванні промислового виробництва теплової батареї Joule Hive виробництва Electrified Thermal. Ця батарея проводить електрику і зберігає її у вигляді тепла за температури 1800°C, чого достатньо для забезпечення найбільш енергоємних промислових процесів, включно з виробництвом сталі, скла та цементу.

Компанія HWI входить до Calderys, одного з найстаріших постачальників вогнетривких матеріалів у США. Електронні блоки дозволяють заводам відмовитися від викопного палива та перейти на відновлювані джерела енергії, не жертвуючи продуктивністю чи надійністю та за менших витрат.

Розроблена у MIT технологія поєднується з 160-річним досвідом HWI в області створення вогнетривких матеріалів. Електронні блоки вироблятимуться на підприємствах HWI у США. Компанія Electrified Thermal розраховує, що її першу комерційну систему Joule Hive буде запущено в експлуатацію цього року. До 2030 року бостонський стартап планує виробляти в промисловості 2 гігавати теплової енергії.

«Промислове теплопостачання — один із найскладніших напрямків у світових зусиллях боротьби зі зміною клімату. Більшість енергії, що використовується для цього в усьому світі, як і раніше, надходить з викопного палива. Наше партнерство з HWI перетворює те, що могло б стати вузьким місцем у виробництві, потужною перевагою масштабування», — наголосив гендиректор та співзасновник Electrified Thermal Деніел Стек. 

У HWI називають E-brick від Electrified Thermal справжнім проривом. Ця цегла не тільки забезпечує необхідну замовникам термічну стійкість, а й одночасно генерує тепло для підтримки виробничих процесів. 

«Використовуючи нашу велику глобальну мережу, глибокі пізнання в галузі вогнетривких матеріалів та налагоджені ланцюжки поставок, ми маємо всі можливості для підтримки розробки та швидкого масштабування виробництва електроцегли. Ця співпраця тісно пов’язана з нашою ширшою інноваційною стратегією і дозволяє нам ефективно реагувати на попит з боку галузей, що переходять на більш чисті енергетичні рішення», — підкреслив віце-президент з інновацій та технологій Calderys Group Бруно Тоузо. 

Джерело: electrek

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